¡Cambio en los mercados! Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 14 de enero 2026; dólar y peso mexicano

¿Es buen momento para invertir? La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con pérdidas en sus cotizaciones; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 14 de enero de 2026.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 14 de enero 2026

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este miércoles 14 de enero con ganancias, la variación fue de 1.61% equivalente a 67,403.08, con una variación en puntos de 1,065.66.

Cierre Wall Street hoy 14 de enero 2026

En cambio Wall Street tuvo una caída al cierre de este día, el Dow Jones retrocedió hasta los 49.149 puntos, el selectivo S&P 500 perdió un 0,53 %, hasta los 6.926, y el tecnológico Nasdaq bajó un 1 %, hasta 23.471 unidades. Todo esto en medio de las tensiones geopolíticas.

¿A cuánto está el dólar en México este 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 14 de enero de 2026, en $16.35 pesos la compra y en $18.95 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 14 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 13 de enero de 2026, se ubica en 97 mil 620 dólares por unidad, registrando un importante aumento a 2.37% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 735 mil 189 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 14 de enero 2026

El precio del petróleo subió un 1% el miércoles por quinta sesión consecutiva por temores a interrupciones del suministro iraní debido a un posible ataque de Estados Unidos a Irán y posibles represalias contra intereses regionales de Estados Unidos.

