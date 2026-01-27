¿Cómo queda el precio del dólar en México? Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores para este lunes

¡Comienza una semana de cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones para este lunes 26 de enero de 2026.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el precio del dólar, bitcoin y otros mercados.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este lunes 2026?

El mercado accionario mexicano cerró la jornada con resultados positivos. El S&P BMV IPC se ubicó en 68,706.03 puntos, con una variación de 0.75%, equivalente a un avance de 510.88 puntos.

El tipo de cambio al cierre fue de 17.36 pesos por dólar, lo que ayudó a motivar a los inversionistas durante la jornada.

Cierre de Wall Street hoy 26 de enero 2026

En Wall Street, los principales índices registraron ganancias impulsadas por el optimismo previo a la actualización de política monetaria de la Reserva Federal:



Dow Jones: subió 313.69 puntos (+0.64%) a 49,412.40.

S&P 500: ganó 34.62 puntos (+0.50%) a 6,950.23.

Nasdaq: avanzó 100.11 puntos (+0.43%) a 23,601.36.

¿A cuánto está el dólar en México este 26 de enero de 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 26 de enero de 2026, en $15.90 pesos la compra y en $17.54 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $17.45 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 26 de enero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de lunes 26 de enero de 2026, se ubica en 87 mil 945 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.58% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 528 mil 390 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 26 de enero 2026

El precio del petróleo se mantuvieron estables para este lunes después de subir más de un 2% en la sesión anterior debido a las interrupciones de la producción en las regiones productoras de crudo de Estados Unidos y las tensiones entre Estados Unidos e Irán.



Petróleo Brent - 65.81 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 60.94 dólares por barril

Con información de Reuters...