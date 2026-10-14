La Bolsa mexicana resiste mientras Wall Street pierde fuerza

Los mercados financieros tuvieron una jornada de contrastes este martes 13 de octubre de 2026. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con ganancias moderadas, mientras que los principales índices de Wall Street terminaron en terreno negativo. El petróleo registró movimientos distintos entre sus dos principales referencias internacionales y el dólar se mantuvo cerca de los 19 pesos a la venta en Banco Azteca.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la sesión con avances. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) subió 0.33%, para ubicarse en 66 mil 965.15 puntos, de acuerdo con los datos históricos del mercado.

Con este resultado, el mercado mexicano extendió su racha positiva, aunque con un avance menor al registrado el lunes, cuando el indicador ganó 1.06%.

¿Cómo cerró Wall Street este martes 13 de octubre?

Los principales indicadores de Wall Street terminaron con pérdidas, en una jornada marcada por la cautela de los inversionistas ante los resultados trimestrales de las empresas y los próximos datos de inflación en Estados Unidos.

Al cierre, los indicadores quedaron así:

Dow Jones : cayó 0.35%, a 51 mil 670.10 puntos.

: cayó 0.35%, a 51 mil 670.10 puntos. S&P 500 : retrocedió 0.02%, a 7 mil 805.45 unidades.

: retrocedió 0.02%, a 7 mil 805.45 unidades. Nasdaq Composite: perdió 0.15%, para cerrar en 27 mil 204.38 puntos.

La atención del mercado se mantiene en los datos de inflación y en los resultados de los grandes bancos estadounidenses, que podrían influir en las expectativas sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

¿A cuánto cerró el petróleo hoy?

Los precios internacionales del petróleo tuvieron un comportamiento mixto. El barril de West Texas Intermediate (WTI) subió 0.4%, hasta los 94.14 dólares, mientras que el Brent cayó 0.9%, para ubicarse en 105.69 dólares por barril.

Los operadores siguen evaluando los riesgos para el suministro energético en Medio Oriente, así como las expectativas de mayores exportaciones de diésel ruso. La incertidumbre geopolítica continúa influyendo en las cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy?

Para la apertura de este martes 13 de octubre, el dólar estadounidense se cotizó en Banco Azteca en 16.35 pesos a la compra y 18.79 pesos a la venta.

Estos precios pueden cambiar durante el día. Si vas a comprar o vender dólares, conviene consultar la cotización vigente directamente con Banco Azteca antes de realizar la operación.