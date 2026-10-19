Wall Street se recupera y la BMV también inicia en verde la semana: así quedó el cierre de mercados hoy

Los mercados financieros tuvieron una jornada de contrastes este lunes 19 de octubre de 2026. Wall Street recuperó parte del terreno perdido gracias al repunte de las acciones tecnológicas, mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró un avance moderado. En el mercado energético, el petróleo mantuvo cotizaciones elevadas y el dólar se acercó a los 19 pesos a la venta en Banco Azteca.

¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 19 de octubre?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la jornada con una variación positiva moderada.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó alrededor de los 69 mil puntos, con un avance cercano a 0.1%, de acuerdo con los registros históricos del mercado.

El resultado llega después de que el principal indicador accionario mexicano subiera 1.87% el viernes pasado, cuando cerró en 68,929.72 puntos. La sesión de este lunes mantuvo al índice cerca de ese nivel.

¿Cómo cerró Wall Street hoy 19 de octubre?

Los principales indicadores de Wall Street tuvieron un comportamiento mixto, con un repunte de las acciones tecnológicas después de las fuertes caídas de la semana pasada.

El Nasdaq Composite avanzó 1.11%, hasta los 26,430.89 puntos; el S&P 500 ganó 0.41%, para ubicarse en 7,690.73 unidades, mientras que el Dow Jones retrocedió 0.07%, a 51,966.03 puntos.

La recuperación estuvo impulsada por las compras de oportunidad en empresas tecnológicas y vinculadas con la inteligencia artificial. Las acciones de semiconductores también repuntaron, luego de una racha de ocho sesiones consecutivas de pérdidas.

Sin embargo, el ánimo de los inversionistas sigue condicionado por las dudas sobre el financiamiento de los proyectos de inteligencia artificial, los rendimientos de los bonos y las tensiones geopolíticas.

¿A cuánto cerró el petróleo hoy 19 de octubre?

Los precios del petróleo se mantuvieron por encima de los 98 dólares por barril para el crudo estadounidense y de los 109 dólares para el europeo, aunque las variaciones dependieron del contrato de futuros consultado.

En los registros históricos de los contratos de diciembre, el West Texas Intermediate (WTI) rondó los 98.32 dólares por barril, mientras que el Brent se ubicó alrededor de 109.48 dólares.

Los precios continúan bajo la influencia de los conflictos internacionales y los riesgos para el suministro mundial. Durante la jornada, los inversionistas también evaluaron las posibles repercusiones de cambios en las sanciones al petróleo ruso.

¿A cuánto está el dólar en Banco Azteca hoy 19 de octubre?

El dólar se cotizó en Banco Azteca en 16.45 pesos a la compra y 18.99 pesos a la venta.

Recuerda que el tipo de cambio puede cambiar durante el día y variar entre bancos y casas de cambio. Si necesitas comprar o vender dólares, conviene revisar la cotización vigente antes de acudir a una sucursal.