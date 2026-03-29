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¿Bloqueos en la México-Puebla por obras? Fechas, horarios y tramos afectados por trabajos del Trolebús; alternativas viales

La México-Puebla tendrá afectaciones por varios días debido a los trabajo del Trolebús de Chalco-Santa Martha, pero ¿cuándo habrá caos vial en la carretera?

Cierre en la México-Puebla HOY: Fechas y horarios por trabajos del Metrobús
¿Habrá cierres viales en la México-Puebla?|X: @GN_CARRETERAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Atención, mexicanos! Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunciaron una nueva fecha de afectaciones en la carretera México-Puebla debido a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha, pero ¿cuáles son los tramos afectados y en qué horario serán las afectaciones?

A lo largo del mes de marzo 2026 se han realizado diversos cierres en la México-Puebla por los trabajos de este medio de transporte.

¿Habrá cierres en la México-Puebla por trabajos en Trolebús? Fechas de trabajos

¡La respuesta es NO! La México-Puebla no se mantendrá cerrada por los trabajos del Trolebús; sin embargo, habrán desvíos temporales en los carriles laterales, en dirección a Puebla.

Los trabajos del Trolebús en la autopista comenzarán del 30 de marzo al 1 de abril 2026, por lo que habrá al menos tres días de afectaciones.

Por otro lado, los próximos lunes 6 y martes 7 de abril, la carretera volverá con el desvío de carriles.

Horarios del desvío de carriles en la México-Puebla del 30 de marzo al 1 de abril 2026

Los trabajos en la México-Puebla comenzarán desde las 8:00 a las 18:00 horas, los cuales comenzarán del lunes 30 de abril y terminarán el miércoles 1 de abril 2026.

Capufe recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a las zonas afectadas por los trabajos del Metrobús.

¿Qué tramos se verán afectados por el desvío de carriles en la México-Puebla?

¡Toma precauciones! El tramo afectado de la México-Puebla por los trabajos del Trolebús será en el kilómetro 20 debido a que se montará una estructura metálica.

Autoridades carreteras recomiendan a los viajeros anticipar sus tiempos, además de manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras.

Por su parte, las autoridades carreteras pidieron a los usuarios que en caso de notar cualquier eventualidad, reportarla a los siguientes números de atención:

  • 074
  • @Capufe

Alternativas viales por el cierre de la México-Puebla

¡No entres en pánico! Te compartimos las posibles alternativas viales por la desviación de carriles en la México-Puebla del 19 de marzo al 1 de abril 2026:

  • Carretera federal México-Puebla: Puedes salir de la autopista del punto de obra y circular por la federal para reincorporarte más adelante, o viceversa, en caso de ir a la Ciudad de México.
  • Eje 10 Sur por Santa Catarina: Conecta la zona de Valle de Chalco con la zona de Santa Catarina y permite salir hacia la Av. Tláhuac o Periférico Oriente.
  • Circuito Exterior Mexiquense: Permite evitar el nudo vial de la zona oriente conectado con la zona de Nezahualcóyotl, Ecatepec o incluso la salida hacía Querétaro/Pachuca. Esta ruta alterna es de cuota.
  • Av. Texcoco/Av. Pantitlán: Sirven como vías alternas para evitar el ingreso tradicional por la Calzada Zaragoza si el bloqueo en el kilómetro 20 genera un efecto embudo hacía la entrada de la capital.
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