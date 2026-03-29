¿Bloqueos en la México-Puebla por obras? Fechas, horarios y tramos afectados por trabajos del Trolebús; alternativas viales

¡Atención, mexicanos! Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunciaron una nueva fecha de afectaciones en la carretera México-Puebla debido a los trabajos del Trolebús Chalco-Santa Martha, pero ¿cuáles son los tramos afectados y en qué horario serán las afectaciones?

A lo largo del mes de marzo 2026 se han realizado diversos cierres en la México-Puebla por los trabajos de este medio de transporte.

¿Habrá cierres en la México-Puebla por trabajos en Trolebús? Fechas de trabajos

¡La respuesta es NO! La México-Puebla no se mantendrá cerrada por los trabajos del Trolebús; sin embargo, habrán desvíos temporales en los carriles laterales, en dirección a Puebla.

Los trabajos del Trolebús en la autopista comenzarán del 30 de marzo al 1 de abril 2026, por lo que habrá al menos tres días de afectaciones.

Por otro lado, los próximos lunes 6 y martes 7 de abril, la carretera volverá con el desvío de carriles.

Horarios del desvío de carriles en la México-Puebla del 30 de marzo al 1 de abril 2026

Los trabajos en la México-Puebla comenzarán desde las 8:00 a las 18:00 horas, los cuales comenzarán del lunes 30 de abril y terminarán el miércoles 1 de abril 2026.

Capufe recomienda a los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a las zonas afectadas por los trabajos del Metrobús.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la autopista #MéxicoPuebla 🚧

Por trabajos de montaje de estructura metálica en el km 20, se implementarán desvíos temporales.

Tome sus precauciones. pic.twitter.com/KrYw1Ywa06 — CAPUFE (@CAPUFE) March 29, 2026

¿Qué tramos se verán afectados por el desvío de carriles en la México-Puebla?

¡Toma precauciones! El tramo afectado de la México-Puebla por los trabajos del Trolebús será en el kilómetro 20 debido a que se montará una estructura metálica.

Autoridades carreteras recomiendan a los viajeros anticipar sus tiempos, además de manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona de obras.

Por su parte, las autoridades carreteras pidieron a los usuarios que en caso de notar cualquier eventualidad, reportarla a los siguientes números de atención:



074

@Capufe

Alternativas viales por el cierre de la México-Puebla

¡No entres en pánico! Te compartimos las posibles alternativas viales por la desviación de carriles en la México-Puebla del 19 de marzo al 1 de abril 2026:

