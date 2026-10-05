Alerta en el Pacífico: Cierran puertos a embarcaciones por mal clima en México; regiones afectadas

Las malas condiciones meteorológicas obligaron a las autoridades a suspender temporalmente las embarcaciones pesqueras, turísticas y comerciales en el Pacífico. Te compartimos los puertos cerrados este 5 de octubre.

El objetivo de este medida es prevenir accidentes ante el incremento del oleaje y las fuertes rachas de viento.

Puertos cerrados por el mal clima en México

Atención, mexicanos. La Coordinación Nacional de Protección Civil compartió las regiones de México en las que se realiza el cierre de puertos.

Embarcaciones mayores:



Sinaloa: Mazatlán.

Nayarit: San Blas.

Embarcaciones menores:



Baja California Sur: La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo y San Carlos.

Sinaloa: Mazatlán y Teacapán.

Nayarit: San Blas y Nuevo Vallarta. Jalisco: Puerto Vallarta.

Las autoridades piden a las y los ciudadanos atender las recomendaciones. Exhortan a evitar riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas.

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido a condiciones meteorológicas: 🌊Océano Pacífico🌊 ⛴️ - Embarcaciones mayores: 🔹 Sinaloa: Mazatlán. 🔹 Nayarit: San Blas. ⛵ - Embarcaciones menores: 🔹 Baja California Sur: La Paz, Los Barriles, Cabo San Lucas, San José del Cabo y San Carlos. 🔹 Sinaloa: Mazatlán y Teacapán. 🔹 Nayarit: San Blas y Nuevo Vallarta. 🔹 Jalisco: Puerto Vallarta. 🔴Atiende las recomendaciones de autoridades. Evita riesgos en actividades marítimas, turísticas y ribereñas. @laualzua — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 5, 2026

Lluvias torrenciales e intensas en 9 estados: ¿En qué estados lloverá?

Horas antes del cierre de puertos en México, la Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a la población tomar medidas preventivas debido a la persistencia de fuertes lluvias alrededor del país.

Las autoridades prevén lluvias torrenciales en las siguientes zonas de la República Mexicana: Tabasco y Chiapas. Además de lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas.

Se recomienda a la población no cruzar zonas inundadas, además de mantenerse informados por los canales oficiales.

#ComunicadoCNPC📄 | Ante persistencia de lluvias en el país, CNPC exhorta a reforzar acciones preventivas y de autocuidado ✔️Se prevén lluvias torrenciales en zonas de Tabasco y Chiapas, e intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas. ✔️Se recomienda a la población no cruzar zonas inundadas y mantenerse informada por canales oficiales. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 5, 2026

¿Habrá lluvias en CDMX este lunes?

La respuesta es sí. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias en la Ciudad de México comenzarán a partir de las 15:00 horas de este lunes .

Recomendaciones para protegerse de las lluvias en CDMX

¡Toma precauciones y evita riesgos! La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.