¿Dónde habrá lluvias hoy 5 de octubre? Lista de estados con alerta por tormentas torrenciales e intensas
¡No guardes el paraguas! Hoy lunes 5 de octubre se esperan lluvias en distintos estados de la República Mexicana, ¿cuáles son?
La temporada de lluvias sigue provocando efectos en varios puntos del territorio nacional. Ante el pronóstico de hoy 5 de octubre del Servicio Meteorológico Nacional que dice que lloverá con ganas en al menos ocho estados de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a los ciudadanos no bajar la guardia.
Las autoridades hicieron un llamado urgente a seguir las recomendaciones de autocuidado para evitar riesgos.
¿En qué zonas habrá lluvias hoy lunes?
Lluvias en Tabasco y Chiapas
El pronóstico para las próximas horas dice que habrá lluvias intensas con puntuales torrenciales sobre todo en Tabasco y Chiapas.
Las lluvias van a ser provocadas por el ingreso de humedad y canales de baja presión, por ello las autoridades mantienen el monitoreo de cauces de ríos en esas regiones ante el incremento de agua en ellos.
#ComunicadoCNPC📄 | Ante persistencia de lluvias en el país, CNPC exhorta a reforzar acciones preventivas y de autocuidado— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 5, 2026
✔️Se prevén lluvias torrenciales en zonas de Tabasco y Chiapas, e intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas.… pic.twitter.com/wyzZpHu5oW
Lluvias en Puebla, Guerrero, Oaxaca y otros estados
El reporte oficial advierte de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.
En estos estados prestan atención en laderas y tramos carreteros por el riesgo de encharcamientos o reblandecimiento de tierra.
¿Va a llover en la CDMX hoy?
Las tormentas de fuertes a muy fuertes impactarán a Nuevo León y Campeche. En el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Guanajuato y zonas del norte, se esperan lluvias fuertes e intervalos de chubascos acompañados de ráfagas de viento en la tarde.
¿Qué hacer ante el riesgo de inundaciones o deslaves?
Protección Civil pidió a la gente a no cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas, porque la corriente puede arrastrar vehículos y personas.
Para quienes viven en zonas de riesgo, la instrucción es ubicar rutas de evacuación, identificar los refugios temporales cercanos, guardar documentos en bolsas de plástico selladas y desconectar aparatos eléctricos.
Riesgos por dengue durante las lluvias
Además del riesgo por agua, las autoridades pidieron a la población limpiar patios y azoteas volteando o tirando recipientes que acumulen agua de lluvia.
Esta medida es importante para evitar criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.