¿Dónde habrá lluvias hoy 5 de octubre? Lista de estados con alerta por tormentas torrenciales e intensas

La temporada de lluvias sigue provocando efectos en varios puntos del territorio nacional. Ante el pronóstico de hoy 5 de octubre del Servicio Meteorológico Nacional que dice que lloverá con ganas en al menos ocho estados de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a los ciudadanos no bajar la guardia.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a seguir las recomendaciones de autocuidado para evitar riesgos.

¿En qué zonas habrá lluvias hoy lunes?

Lluvias en Tabasco y Chiapas

El pronóstico para las próximas horas dice que habrá lluvias intensas con puntuales torrenciales sobre todo en Tabasco y Chiapas.

Las lluvias van a ser provocadas por el ingreso de humedad y canales de baja presión, por ello las autoridades mantienen el monitoreo de cauces de ríos en esas regiones ante el incremento de agua en ellos.

#ComunicadoCNPC📄 | Ante persistencia de lluvias en el país, CNPC exhorta a reforzar acciones preventivas y de autocuidado



✔️Se prevén lluvias torrenciales en zonas de Tabasco y Chiapas, e intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas.… pic.twitter.com/wyzZpHu5oW — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 5, 2026

Lluvias en Puebla, Guerrero, Oaxaca y otros estados

El reporte oficial advierte de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en zonas de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

En estos estados prestan atención en laderas y tramos carreteros por el riesgo de encharcamientos o reblandecimiento de tierra.

¿Va a llover en la CDMX hoy?

Las tormentas de fuertes a muy fuertes impactarán a Nuevo León y Campeche. En el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Guanajuato y zonas del norte, se esperan lluvias fuertes e intervalos de chubascos acompañados de ráfagas de viento en la tarde.

¿Qué hacer ante el riesgo de inundaciones o deslaves?

Protección Civil pidió a la gente a no cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas, porque la corriente puede arrastrar vehículos y personas.

Para quienes viven en zonas de riesgo, la instrucción es ubicar rutas de evacuación, identificar los refugios temporales cercanos, guardar documentos en bolsas de plástico selladas y desconectar aparatos eléctricos.

Riesgos por dengue durante las lluvias

Además del riesgo por agua, las autoridades pidieron a la población limpiar patios y azoteas volteando o tirando recipientes que acumulen agua de lluvia.

Esta medida es importante para evitar criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.