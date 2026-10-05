El cielo se cae en CDMX: A esta hora comienzan las lluvias y chubascos este lunes; alcaldías afectadas por mal clima

La Ciudad de México inicia la semana con intensas lluvias y chubascos con posible actividad eléctrica en distintas demarcaciones de la capital del mes, pero ¿a qué hora inician las lluvias en CDMX este lunes?

El pronóstico del clima prevé fuertes lluvias puntuales e intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica. El ambiente en la ciudad será de cálido a templado con cielo mayormente nublado.

¿A qué hora empieza a llover hoy en la CDMX?

Prepara el paraguas e impermeable. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió que las fuertes lluvias en la Ciudad de México comenzarán a partir de las 15:00 horas de este lunes .

El mal clima podría extenderse hasta las 21:00 horas de este mismo día, por lo que se recomienda a las y los usuarios tomar las precauciones necesarias.

Zonas afectadas por lluvias en CDMX

Las intensas lluvias podrían impactar la zona Sur y Poniente de la Ciudad de México, por lo que las siguientes alcaldías podrían resultar con afectaciones por el mal clima del primer lunes del mes de octubre 2026.

Zonas al poniente de la CDMX:



Miguel Hidalgo.

Cuajimalpa de Morelos.

Álvaro Obregón.

Zonas del Sur y Sur-Poniente:



Magdalena Contreras.

Tlalpan.

Coyoacán.

Se espera que la temperatura máxima en la CDMX será de 22°C a lo largo del día, mientras que la temperatura mínima será de 14°C. Acompañado de vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetro por hora.

Buenos días. Hoy se prevé ambiente cálido a templado, cielo mayormente nublado, condiciones para #lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos, que pueden estar acompañadas de actividad #eléctrica. 🌡#Temperatura máxima: 22 °C 🌡#Temperatura mínima: 14 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 5, 2026

Recomendaciones para protegerse de las lluvias en CDMX

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?



Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.

Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.

Cierra las puertas y ventanas.