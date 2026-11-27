Arranca el viernes 27 de noviembre y las autopistas federales enfrentan una doble presión: el incremento habitual de viajeros que salen de la ciudad por el fin de semana y las condiciones climatológicas adversas como lluvia y densos bancos de niebla que ya provocan percances en puntos estratégicos del país.
En Azteca Noticias activamos nuestro Radar Vial. Filtramos en tiempo real los reportes de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras para que identifiques de un vistazo qué autopistas están detenidas, cuáles operan con reducción de carriles y dónde el camino está libre.
Bloqueos en carreteras hoy viernes 27 de noviembre
Cierre total en Edomex
Se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del Km 054+130 de la Carr. Lib. Norte de la Ciudad de México, a la altura de la localidad El Divisadero de Zapata, Edo. Mex., con dirección en ambos sentidos. Atienda indicación vial.
Cierre parcial en Tabasco
Continua cierre parcial por presencia de personas cerca del Km. 070+100, de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa a la altura de la caseta de cobro "Sánchez Magallanes". Atienda indicación vial.
Toma precauciones en Tabasco
Continúa cierre parcial por presencia de personas cerca del Km. 070+100, de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa a la altura de la caseta de cobro "Sánchez Magallanes". Atienda indicación vial.
Cierre parcial en Nayarit
¡Tome precauciones! Se registra cierre parcial de circulación por accidente vial en Nayarit cerca del Km 039+200, de la Carr. Tepic - Mazatlán, a la altura de la localidad Catorce de Marzo, Mpio. de Tepic, Nay., con dirección en ambos sentidos. Atienda indicación vial.