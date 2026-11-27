Arranca el viernes 27 de noviembre y las autopistas federales enfrentan una doble presión: el incremento habitual de viajeros que salen de la ciudad por el fin de semana y las condiciones climatológicas adversas como lluvia y densos bancos de niebla que ya provocan percances en puntos estratégicos del país.

En Azteca Noticias activamos nuestro Radar Vial. Filtramos en tiempo real los reportes de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras para que identifiques de un vistazo qué autopistas están detenidas, cuáles operan con reducción de carriles y dónde el camino está libre.