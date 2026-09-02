Presumen baja en homicidios en México, pero ¿y los desaparecidos? Evitan hablar del tema

En Palacio Nacional dijeron este martes 1 de septiembre de 2026 que los homicidios dolosos han bajado 51 por ciento, lo que equivale a 44 homicidios menos cada día, pero no dijeron nada de las personas desaparecidas en México, que se han disparado 74 por ciento.

En un comparativo con las desapariciones registradas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los casos reportados en el actual gobierno son 92.4 por ciento mayores.

La cifra está basada en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Según este mismo registro, hay 132 mil 735 desaparecidos.

Las madres buscadoras no solo son rechazadas, sino perseguidas. Tanto por el gobierno como por criminales.

El sábado, la madre buscadora Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo “Voces Unidas por la Vida” desde 2009, fue atacada a balazos en Sinaloa cuando iba con sus nietas, menores de edad, y resultó herida.

Ocurrió justo el fin de semana cuando se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Colectivos se movilizaron en todo el país para exigir respuestas.

