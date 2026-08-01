Enfrentamiento armado entre autoridades y presuntos delincuentes en Calera, Zacatecas, deja 5 civiles abatidos

Se registró un enfrentamiento entre autoridades y presuntos delincuentes en la zona de Río Frío, municipio de Calera, Zacatecas. Rodrigo Reyes, secretario general de Gobierno, informó que hay varios civiles abatidos.

En un mensaje en sus redes sociales, Rodrigo Reyes informó que las autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz atendieron una agresión registrada contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y de la Policía de Investigación en el área de Río Frío, en el municipio de Calera.

Civiles armados abatidos durante enfrentamiento en Zacatecas

"De manera preliminar, se informa que, como resultado de estos hechos, se tiene conocimiento de civiles armados abatidos. La información continúa en proceso de verificación y será actualizada conforme avancen las diligencias correspondientes", se lee en la publicación.

También recomendó a la ciudadanía conducir con precaución en la zona, atender las indicaciones de las autoridades y permitir el libre tránsito de las unidades de seguridad y emergencia que participan en el operativo.

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Más tarde informó en otro mensaje: "Como resultado del operativo rastrillo implementado desde el pasado 18 de julio, este día las instituciones de los tres órdenes de gobierno fueron agredidas en el municipio de Calera.

Al repeler la agresión, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y de la Policía de Investigación abatieron a cinco civiles armados. De igual manera, aseguraron ocho armas largas y tres vehículos.

En estos momentos, la situación se reporta bajo control, dijo, pero el operativo, por lo que "se solicita a la ciudadanía circular con las debidas precauciones y permitir el libre tránsito de las autoridades que participan en las labores de seguridad".

