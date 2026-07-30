Enfrentamiento en Atotonilco el Alto tras la detención de “R1", presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Se reportó un enfrentamiento armado en Atotonilco el Alto en Jalisco, tras la detención de Ramón Ángel "N", alias "R1", presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Colón y Javier Mina, en pleno centro del municipio.

Tras los reportes, autoridades municipales informaron que la zona quedó bajo resguardo debido a un operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano, por lo que pidieron a la población mantenerse alejada del área mientras continúan las acciones de seguridad.

¿Qué pasó en el centro de Atotonilco el Alto?

De acuerdo con la información difundida por el gobierno municipal, el operativo se concentró en la zona centro, donde se registró una fuerte movilización de fuerzas federales.

Algunos usuarios en redes sociales, hablan de un oficial lesionado, así como un presunto criminal abatido. Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o fallecidas, las autoridades exhortaron a los habitantes a conservar la calma, no acercarse al sitio y mantenerse atentos únicamente a la información emitida por canales oficiales.

#AlMomento 🚨 Luego de la detención del R1, presunto líder de "Los Rs" y señalado como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, hubo un enfrentamiento en Atotonilco el Alto, Jalisco, donde ocurrió la captura.



Durante el enfrentamiento, un presunto integrante del grupo… pic.twitter.com/4ahlbI9q2W — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) July 30, 2026

La captura de "R1", el hecho que antecedió al operativo

Los hechos ocurrieron horas después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmara la detención de Ramón Ángel "N", alias "R1", durante un operativo realizado en Atotonilco el Alto.

Según informó el funcionario, el detenido es señalado como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y fue capturado tras meses de labores de inteligencia coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia.

Además, indicó que "R1" es identificado como líder de "Los Rs", una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con presencia en Michoacán y Jalisco.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

¿Qué dijeron las autoridades de Atotonilco el Alto?

El gobierno municipal confirmó que el primer cuadro de la ciudad permanece resguardado mientras concluyen las acciones de seguridad.

También pidió a la ciudadanía evitar compartir rumores o información sin confirmar para no generar confusión entre la población.