Reportan balacera en el Mercado Morelos de Puebla; hay lesionados y cierres viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla confirmó a plena luz de día una balacera en el Mercado Morelos, un ataque armado a las afueras de una estética que dejó un saldo de dos personas heridas por arma de fuego. Este incidente generó varias afectaciones para comerciantes, vecinos de la colonia Xonaca y conductores, pues ahora se enfrentan ante los cierres viales derivados de operativo policiaco.

Las autoridades recomendaron que si te encuentras en la zona, es fundamental que mantengas la calma, busques rutas alternativas, evites el congestionamiento y sigas al pie de la letra las indicaciones de los elementos de seguridad.

🚨 #ÚltimaHora | #Puebla 🚨



Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de la colonia Xonaca, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/HLPDzgZ4R0 — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 29, 2026

¿Qué ocurrió hoy en el Mercado Morelos de Puebla?

Según el informe preliminar, se registró un ataque directo con arma de fuego que dejó un saldo preliminar de dos personas lesionadas, al parecer una pareja. Sujetos desconocidos detonaron armas de fuego a las afueras de una estética dentro del Mercado Morelos, donde la mujer recibió un impacto de bala en la barbilla, mientras que el hombre resultó herido en el hombro, todo registrado durante la mañana de este miércoles 29 de julio.

Los hechos se registraron específicamente en la zona correspondiente a la colonia Xonaca, en la ciudad de Puebla, donde, tras el reporte de detonaciones, se desplegó una fuerte movilización de parte de la Policía Municipal. Ahora la zona se encuentra acordonada, provocando cierres a la circulación en calles aledañas al mercado, generando así afectaciones viales en este sector.

¿Qué hacer si me encuentro en la zona?

Las recomendaciones para los ciudadanos tras este incidente son:



Evitar transitar a pie o en vehículo por la colonia Xonaca y las entradas al Mercado Morelos hasta que concluyan las diligencias periciales

Utilizar aplicaciones de tráfico o mapas en tiempo real para ubicar rutas alternas y evitar cuellos de botella

A quienes habitan o laboran en el perímetro acordonado, se sugiere permanecer resguardados y evitar cruzar las cintas de seguridad policial

En caso de contar con información que ayude a esclarecer los hechos, reportarla de manera anónima al 089 o al 911

Cabe destacar que este incidente agrava la inseguridad en el área, pues el Mercado Morelos ya había sido escenario de violencia recientemente; el pasado 1 de junio de 2026 se registró otra balacera del lado de la colonia 10 de Mayo. En dicho ataque, el saldo fue de tres personas heridas, dos hombres y una mujer, aunque la Policía Municipal logró capturar a los dos presuntos responsables.