Cirujanos extirpan granada sin detonar del pecho de un soldado

Un equipo de cirujanos militares extirparon una granada sin detonar que estaba incrustada en el pecho de un soldado ucraniano. Funcionarios del país indicaron que la granada se encontraba justo debajo del corazón del militar herido.

De acuerdo con autoridades de Ucrania, la cirugía fue “única” y fue realizada por un equipo de cirujanos experimentados de las Fuerzas Armadas y bajo la supervisión de expertos en desactivación de explosivos porque “en cualquier momento podía estallar”.

"Nuestros médicos militares realizaron una operación para extraer una granada sin explotar del cuerpo de un soldado. Uno de ellos, el más experimentado de las Fuerzas Armadas, el mayor general Andriy Verba, trabajó sin electrocoagulación, ya que la granada podía detonar en cualquier momento", explicó Serhii Borzov, el gobernador regional en un breve comunicado compartido por Telegram.

Soldado ucraniano se recupera tras extirparle granada del pecho

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, difundió algunas fotografías de la radiografía del soldado con la granada incrustada en el pecho y después otra donde aparece uno de los cirujanos con el explosivo en la mano.

Después de la cirugía, el soldado ucraniano fue enviado a rehabilitación donde se espera su completa recuperación. Los médicos indicaron que aunque la granada no explotó al momento de la cirugía, sigue siendo explosiva”.

Por el momento, las autoridades de Ucrania no han explicado cómo llegó la granada al pecho de uno de los soldados, pero se sabe que la cirugía ocurrió después de una de las batallas más sangrientas en Barkhmut, Ucrania.

