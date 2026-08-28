“La labor que le corresponde al INE": Ciudadano retira lonas de “La Bonita” Sánchez y exige frenar autopromoción en Puebla

Un ciudadano acudió a las instalaciones de la Junta Ejecutiva Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla para entregar un lote de lonas publicitarias que él mismo retiró de la vía pública, en las cuales se promociona la imagen de la boxeadora, servidora pública y recién afiliada al partido de Morena, Gabriela Sánchez Saavedra, conocida popularmente como Gaby "La Bonita" Sánchez.

El denunciante expuso que la colocación de dicho material utilitario incurre en una abierta irregularidad al permanecer desplegado fuera de los plazos legales de precampaña o campaña, exigiendo una intervención directa del órgano electoral contra la morenista, quien desde el pasado mes de julio se convirtió formalmente en militante del oficialismo.

Riesgos viales, reclamos por impuestos y pasividad autoridad del INE en Puebla

Aunado a la posible configuración de promoción personalizada y actos anticipados de campaña de la nueva militante guinda, el ciudadano advirtió que varias de las lonas se encontraban instaladas en estructuras elevadas sobre vialidades principales como la avenida 31 Poniente, representando un peligro latente de desprendimiento para automovilistas y motociclistas. Durante la entrega del material en las oficinas del instituto, cuestionó la omisión de las autoridades competentes ante este tipo de despliegues propagandísticos.

"Vine a hacer la labor que le corresponde al INE. Es un poco alarmante que sin estar en tiempo electoral o de precampaña estemos viviendo esta realidad", aseveró en un video difundido en redes sociales.

Asimismo, el inconforme recriminó que este tipo de mobiliario urbano se financie con recursos públicos, señalando la inacción de las instancias fiscalizadoras para sancionar a funcionarios que buscan posicionamiento político a costa del erario. "Estas chingaderas las pago con mis impuestos y el de todos los demás. Si ni la fiscalía ni el INE pueden hacer nada al respecto, yo lo voy a tener que hacer. Ojalá nuestras autoridades puedan actuar conforme a sus facultades", concluyó tras hacer entrega formal de la evidencia recabada en las calles de la capital poblana.