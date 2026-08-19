Oposición acusa a Morena y Alejandro Armenta de cruzar la línea al intentar silenciar a TV Azteca Puebla

La oposición a Morena cuestionó las declaraciones del gobierno de Puebla , encabezado por Alejandro Armenta, contra TV Azteca Puebla, al considerar que los señalamientos realizados desde la administración estatal representan una presión contra el ejercicio periodístico y la libertad de expresión .

El reclamo surgió luego de que integrantes de la oposición señalaran que ninguna autoridad debe utilizar el peso del poder público para acosar o perseguir a un medio de comunicación ; advirtieron además que, si una televisora puede ser objeto de este tipo de señalamientos, también debe existir preocupación por lo que pueda ocurrir con los ciudadanos.

“En ningún momento deben utilizar el peso del poder público para acosar y perseguir a ningún medio”, señalaron, al considerar que lo ocurrido con TV Azteca Puebla es una situación que no debería permitirse.

García Parra vuelve a lanzar señalamientos contra TV Azteca Puebla

Esta vez, durante el programa Derecho de Réplica, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, volvió a cuestionar la información difundida por la televisora.

El funcionario se refirió a TV Azteca Puebla como una “fábrica de mentiras” y acusó que en sus contenidos se señala que la inseguridad en Puebla está fuera de control y que el gobierno estatal no realiza acciones contra la delincuencia.

Los señalamientos se suman a los realizados anteriormente desde el gobierno de Puebla y por el propio gobernador Alejandro Armenta.

La oposición también cuestionó un episodio en el que personal de Comunicación Social del gobierno estatal habría grabado, sin consentimiento y dentro de una propiedad privada, a una colaboradora de la empresa .

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Gobierno habla de derecho de réplica

Ante los cuestionamientos, García Parra sostuvo que el gobierno estatal acudió para entregar dos cartas aclaratorias como parte del ejercicio del derecho de réplica; explicó que las indicaciones para realizar este procedimiento se encuentran en la página de TV Azteca.

Oposición acusa presión contra la libertad de expresión

Desde la oposición se sostuvo que los señalamientos del gobierno de Puebla pueden representar una afectación a la libertad de expresión y citaron los artículos 6 y 7 de la Constitución, que reconocen derechos relacionados con la manifestación de ideas y la difusión de información.

“Ellos con este llamado que hacen están violentando el artículo seis y el siete de la Constitución”, señalaron, al considerar que ninguna autoridad federal o estatal cuenta con un mecanismo para censurar a un medio de comunicación por la información que difunde.