INE ordena a Claudia Sheinbaum a eliminar las bardas a su favor

La aspirante a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, señaló que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) le notificó que retirara pintas a su favor en algunos puntos específicos.

"Hago un llamado respetuoso a mis simpatizantes para que nos ayuden a eliminar las pintas de esas bardas en los siguientes dos días", señaló.

A pesar de la resolución de la Comisión de Quejas del órgano electoral, Sheinbaum señaló que impugnará su decisión, ya que "no la comparte".

Buenos días. Me notificaron el acuerdo ACQyD-INE-162/2023 de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para retirar pintas en algunos puntos específicos. En acatamiento a lo ordenado en dicha resolución, la cual impugnaré porque no la comparto, hago un llamado respetuoso a mis… — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 23, 2023

Ciudad de México, llena de bardas pintadas a favor de Claudia Sheinbaum

Las bardas pintadas a favor de las seis corcholatas aparecen cada vez más en la Ciudad de México, tal es el caso de la exjefa de Gobierno, pues tan solo en periférico se han denunciado la aparición de estas. Según la corcholata, no contrató directamente ni a través de alguna persona física o moral que se realizaran estas bardas.

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también se deslindó de la responsabilidad de la colocación de las bardas en las que se aprecian leyendas como "ESCLAUDIA". Marcelo Ebrard acusó que se encontró a quienes se encargan de despintar "cualquier apoyo" a su favor.

Salí del INE y que me encuentro a quienes se encargan de despintar cualquier apoyo en mi favor,qué necesidad🙈 están muy desesperados por lo que veo . pic.twitter.com/j2ULsNu3na — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 18, 2023

Sheinbaum tendrá que eliminar al menos 16 bardas con propaganda política a su favor en diversos puntos de la CDMX. La resolución del INE fue que, se analizó que su contenido puede afectar los principios de la equidad en las próximas elecciones 2024.

Marcelo Ebrard acusa a Claudia de acarreo y encuestas compradas

Además de acusar al equipo de Sheinbaum de eliminar las bardas a su favor, Ebrard acuso en días anteriores que la exjefa de Gobierno de la capital estaba haciendo acarreo, además de comprar encuestas que la ponían en primer lugar.

Ante esto, exigió a Morena a que deje de simular encuestas a favor de Sheinbaum y urgió al partido guinda a que actúe a la altura del movimiento y se les comunique a las diferentes dependencias, federales, estatales y municipales, que tienen que respetar el acuerdo que se firmó.