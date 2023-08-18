Representantes de Marcelo Ebrard no firman acuerdos de encuestadoras en Morena

Representante de Marcelo Ebrard no firmó acuerdos de encuestadoras que aplicarán cuestionarios para definir eventual candidato presidencial de Morena.

Recientemente, el aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación denunció una “cargada” por el presunto uso de recursos públicos de la Secretaría del Bienestar en favor de la aspirante Claudia Sheinbaum.

🚨#ÚLTIMAHORA | Tras el sorteo para elegir a las casas encuestadoras que definirán al futuro candidato presidencial de #Morena, el representante de @m_ebrard se negó a firmar los acuerdos. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2023

Diputados que simpatizan con Ebrard anunciaron la tarde de este jueves que interpondrán una denuncia en contra de dicha secretaría y de la Profeco, organismos que presuntamente otorgaron recursos a Claudia Sheinbaum.

Representantes de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia y del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, firmaron dichos acuerdos del proceso interno morenista.

Morena validará empresas encuestadoras y promete imparcialidad

Con más de tres horas de retraso a la convocatoria de su anuncio, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, asegura que se validará encuestadoras privadas que surgieron tras sorteo en el que estuvo en desacuerdo representantes de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal.

"Los resultados del resultado del día de hoy se han informado a la comisión de encuestas que estas casas cumplan con la experiencia probada cara a cara y tengan el personal suficiente y requerimientos términos establecidos por la comisión", declaró el dirigente morenista.

El presidente nacional de @PartidoMorenaMx, @mario_delgado, asegura que se validarán encuestadoras privadas que surgieron tras el sorteo en el que estuvieron en desacuerdo representantes de @m_ebrard y @RicardoMonrealA https://t.co/awZ4tvJZh5 pic.twitter.com/x7lr8BbUzJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2023

Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, garantizo imparcialidad en proceso para elegir a coordinador de la 4T que se convertirá en candidato presidencial de ese partido político.

"Estamos cierto que con la garantía habremos de dar resultados técnicos de mayor orden y calidad el próximo 6 de septiembre", aseguró el ex secretario de Seguridad.

