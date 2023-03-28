Claudia Sheinbaum se reúne con representantes de la Copa Mundial 2026

Ciudad de México. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con representantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), para abordar temas relacionados con los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Con qué representantes se reunió Claudia Sheinbaum?

En la reunión estuvieron presentes el Chief Operating Officer (COO) FIFA World Cup, Colin Smith; el director de FIFA World Cup para México 2026, Jurgen Mainka; el director Comercial de la FIFA, Ross McCall; el director de Operaciones de la Federación Mexicana de Futbol, Javier Sánchez; y el director del Estadio Azteca, Félix Aguirre.

Nos estamos preparando para la Copa Mundial FIFA 2026, la Ciudad de México será una de las sedes de esta justa. Por eso nos reunimos con directores de la FIFA World Cup, Colin Smith, @JurgenMainka, Ross McCall; del Estadio Azteca y la FMF, Félix Aguirre y Javier Sánchez. pic.twitter.com/YXsndDf77E — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 27, 2023

Claudia Sheinbaum destacó las mejoras en materia de seguridad y movilidad que se han llevado a cabo en la capital del país para ser anfitriona en 2026 de diversos partidos que tendrán lugar en el Estadio Azteca, ubicado al sur de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina ha reiterado la importancia de impulsar a la electromovilidad con transportes tales como el Metrobús, Cablebús y Trolebús como una forma de construir una red de transporte más eficiente. El pasado 20 de febrero, Claudia Sheinbaum puso en marcha 60 autobuses eléctricos para la Línea 3 del Metrobús

El encuentro se realizó en el Antiguo Palacio de Ayuntamiento

Durante el encuentro que se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina resaltó la importancia de la conectividad terrestre y aérea de la ciudad con otros destinos para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros, a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La Copa Mundial de la FIFA 2026 contará con 48 equipos participantes y será una de las mayores celebraciones en la historia futbolística con partidos en las siguientes ciudades: Atlanta, Boston, Ciudad de México, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Monterrey, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco, Seattle, Toronto y Vancouver.

