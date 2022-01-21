4 claves para entender lo que pasa entre Rusia y Ucrania

La tensión entre Rusia y Ucrania continúa, ahora con el despliegue de las tropas de Vladimir Putin en la frontera de los dos países. Ante lo que pasa en la zona, otras naciones de occidente temen una nueva invasión, pese a que las autoridades rusas lo niegan.

Ante el aumento de las tropas rusas en la frontera de Ucrania, otros países vigilan muy de cerca los movimientos del ejército de Putin por temor a una invasión que desencadenará una guerra en Europa.

En algunas imágenes que circulan en redes sociales se observan vehículos blindados, camiones y otros equipos militares de Rusia, los cuales están concentrados a unos 30 kilómetros de Ucrania.

|Reuters

Por ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que cualquier movimiento ruso hacia Ucrania será considerado una invasión, por lo que la "respuesta será severa y coordinada, una respuesta económica tal y como se ha discutido en detalle con nuestros aliados y como se estableció muy claramente con el presidente Putin".

Las claves para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania

¿Qué pasa en la frontera de Rusia y Ucrania?

Desde finales del año pasado, al menos 100 mil soldados rusos permanecen en la frontera con Ucrania, lo que generó desconfianza y temor por una posible invasión, pese a que Rusia niega que eso ocurra, asegurando que el Ejército se encuentra del lado de su país.

Por el despliegue de tropas rusas, Ucrania solicitó ayuda a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) para disuadir a Rusia de invadir su territorio.

“Lo que estamos viendo es muy grave. Rusia desplegó una gran fuerza militar cerca de la frontera de Ucrania. Esto incluye tanques, sistemas de artillería, sistemas de guerra electrónica, fuerzas aéreas y navales”, advirtió Dmitri Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania.

Rusia puede atacar a Ucrania con ‘muy poco tiempo de aviso’, dice Blinken pic.twitter.com/rfqoTtcewY — Reuters Latam (@ReutersLatam) January 19, 2022

Rusia respondió asegurando que no planea un ataque y acusó a Ucrania y a Estados Unidos de “comportamiento desestabilizador” y que junto con sus aliados occidentales solo “aumentan las provocaciones”.

¿Cuál es el conflicto entre Rusia y Ucrania?

Las tensiones entre ambos países ex soviéticos comenzaron en 2014, cuando Rusia se anexó de Crimea, una península de habla rusa que pertenecía a Ucrania, por lo que éste aseguró que solo defendió los intereses de sus ciudadanos.

Posteriormente Rusia lanzó un referéndum para legalizar a Crimea como un estado del país, pese a que Ucrania y el resto del mundo consideraron el trámite como ilegítimo, lo que provocó una guerra entre ambos países que dejó más de tres mil muertos.

Después de varios meses, la Unión Europea y Estados Unidos se involucraron e impusieron sanciones económicas para frenar el enfrentamiento. Finalmente, Crimea pasó a formar parte de Rusia.

¿Qué quiere Rusia?

El presidente Vladimir Putin solicitó alcanzar acuerdos específicos que excluyan cualquier expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia y exigió que Ucrania no forme parte de la organización internacional.

"Para nosotros es absolutamente obligatorio garantizar que Ucrania nunca, nunca, se convierta en miembro de la OTAN", indicó el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov.

|Reuters

Además, Rusia asegura que la OTAN y Estados Unidos enviaron armamento y asesores militares a Ucrania, por lo que el ministro de Asuntos Exteriores advirtió que si los aliados de Ucrania “no cambian de rumbo”, su país tiene “derecho a elegir la forma de garantizar sus legítimos intereses de seguridad”.

¿Por qué se involucran Estados Unidos y la OTAN?

Estados Unidos y la OTAN se involucraron en el conflicto en 2015, después de que Rusia se apropió de Crimea e intervinieron para frenar los enfrentamientos en Rusia y Ucrania en ese año.

Por lo que ahora, Estados Unidos y la OTAN aseguran que su único interés es evitar un conflicto que llegue a una guerra de gran escala. Incluso, la Unión Europea, también propuso llevar a cabo un diálogo con Rusia para disuadir de realizar un ataque contra Ucrania.

