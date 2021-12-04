Ucrania pide ayuda a la OTAN para evitar una invasión de Rusia

Autoridades de Ucrania pidieron ayuda a sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para disuadir a Rusia de invadir su territorio, pues aseguraron que la ofensiva rusa podría iniciar “en un abrir y cerrar de ojos”.

"Confiamos en que, uniendo nuestros esfuerzos y actuando de manera coordinada, seremos capaces de disuadir al presidente Putin y alentarlo a que no elija el peor escenario, es decir una operación militar", dijo Dmitri Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores.

Y agregó que es mejor actuar ahora para frenar a Rusia, "vamos a pedir a los aliados que pongan en marcha medidas de disuasión frente a Ucrania”, luego de asegurar que cerca 115 mil soldados rusos se encuentran en Crimea, la frontera entre ambos países.

Great meeting with @SecBlinken in Stockholm. We are closely working together on developing a comprehensive deterrence package, including severe economic sanctions, to demotivate Russia from further aggressive moves. We reaffirm the enduring Ukraine-U.S. strategic partnership. pic.twitter.com/ECdHnMGzSl — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

“Lo que estamos viendo es muy grave. Rusia desplegó una gran fuerza militar cerca de la frontera de Ucrania. Esto incluye tanques, sistemas de artillería, sistemas de guerra electrónica, fuerzas aéreas y navales”, advirtió Kuleba.

Ucrania y sus aliados de la OTAN indicaron que las tropas rusas cerca de las fronteras de Ucrania genera preocupación porque podría desatar un conflicto que genere una guerra a gran escala.

Por su parte, Estados Unidos también expresó su consternación por el movimiento de las tropas rusas cerca de Ucrania, y aseguró que teme una posible invasión.

Rusia niega ataques contra Ucrania y sus aliados

Por su parte, Rusia negó las acusaciones de planear un ataque y acusó a Ucrania y Estados Unidos de “comportamiento desestabilizador” y que junto con sus aliados occidentales solo “aumentan las provocaciones”.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yury Ushakov, también se mostró despectivo. "Es una tontería, no hay ninguna escalada. Tenemos el derecho de mover las tropas en nuestro territorio", dijo en una rueda de prensa.

¿Cuál es el conflicto actual entre Rusia y Ucrania?

Kiev y Moscú, capitales de Ucrania y Rusia respectivamente, se enfrentan desde el 2014, cuando Vladimir Putin anexó a Rusia la provincia de Crimea, la cual le pertenecía a Ucrania.

Desde entonces, Rusia mandó militares a la frontera de Crimea, sin embargo, la presencia militar rusa aumentó en los últimos días en la zona, lo que Putin justificó señalando que teme que Ucrania intente recuperar las áreas rebeldes por la fuerza, algo que llamó un "aventurerismo muy peligroso".

