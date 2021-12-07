Biden y Putin celebran reunión en medio de tensión por Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, celebraron este martes una reunión virtual en medio de una fuerte tensión por el conflicto entre Rusia y Ucrania, un encuentro que acapara la atención mundial.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, indicó que la reunión entre los mandatarios “durará el tiempo que haga” falta, indicó una agencia de noticias rusa.

En las primeras imágenes, compartidas por el Kremlin, aparecieron Joe Biden y Vladimir Putin saludándose de manera cordial a través de sus pantallas. Al líder ruso se le vio en su residencia de invierno en Sochi, mientras saludaba con la mano a su homólogo estadounidense.

“Le saludo señor presidente”, fueron las palabras de Putin a través de la pantalla. Por su parte, Biden respondió que “lamentablemente no nos pudimos ver en la cumbre del G20. Y espero que nos veamos la próxima vez en persona”.

Sin embargo, horas antes de la reunión virtual, el Kremlin indicó que “no hay que esperar avances porque solo se trata de una conversación de trabajo”.

Esta reunión virtual es la segunda vez que ambos líderes mundiales tienen un encuentro, el primero fue en junio pasado durante la cumbre de Ginebra, donde el gobierno de Estados Unidos indicó que se trató de un encuentro “estable y previsible”.

Tensión entre Biden y Putin por Ucrania

La semana pasada, Joe Biden anunció "graves consecuencias" en caso de que Rusia intentará invadir a Ucrania, luego de que Putin desplegara al ejército ruso en la frontera de ambos países.

A lo que Ucrania respondió con un llamado a Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para disuadir a Rusia de invadir su territorio, pues aseguraron que la ofensiva rusa podría iniciar un conflicto que genere una guerra a gran escala.

Tras el anuncio de Ucrania, Estados Unidos también expresó su consternación por el movimiento de las tropas de Putin cerca de Ucrania, y aseguró que teme una posible invasión.

Por su parte, Putin negó las acusaciones de planear un ataque y acusó a Ucrania y Estados Unidos de “comportamiento desestabilizador” y que junto con sus aliados occidentales solo “aumentan las provocaciones”.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yury Ushakov, también se mostró despectivo. “Es una tontería, no hay ninguna escalada. Tenemos el derecho de mover las tropas en nuestro territorio”, dijo en una rueda de prensa la semana pasada.

