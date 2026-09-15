¿Lloverá durante el Grito de Independencia? Así estará el clima este 15 de septiembre

El clima en México tendrá condiciones contrastantes durante este martes 15 de septiembre. Mientras varios estados enfrentarán lluvias fuertes a muy fuertes, en otras regiones se mantendrán temperaturas de hasta 45 grados Celsius.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica continuarán generando precipitaciones en el noroeste del país.

A esto se sumará la presencia de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de la influencia de la onda tropical número 39.

¿Dónde lloverá fuerte este 15 de septiembre?

Para este martes se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima.

En estos estados, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.

Por otro lado, habrá intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco y Campeche.

En nuestro #VideoPronóstico consulta las condiciones del tiempo que se prevén para esta noche y el día de mañana en territorio nacional. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/eZ408jnCNF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 15, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Durante la mañana, el ambiente será fresco y podría presentarse frío en zonas altas, además de posibles bancos de niebla.

Por la tarde aumentará la temperatura y se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Ciudad de México y Estado de México.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

De acuerdo a la imagen de radar de esta noche, se prevén #Chubascos y #Lluvias fuertes durante los siguientes 60 minutos en regiones de #Sonora y #Chihuahua. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/Ol6CGgOnPc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 15, 2026

En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 26 a 28 °C y una mínima de 13 a 15 °C.

Para Toluca, Estado de México, se estima una máxima de 21 a 23 °C y una mínima de 9 a 11 °C.

El viento será de componente este, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

Estados donde hará más calor en México

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el noreste de Baja California, noroeste de Sonora, centro y sur de Sinaloa, Nayarit, noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, este de Nuevo León y oeste de Tamaulipas.

Además, se esperan temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Durango, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo y el suroeste del Estado de México, las máximas estarán entre 30 y 35 °C.

¿Habrá frío durante la madrugada?

Aunque el calor será intenso en varias entidades, también se prevén temperaturas bajas en zonas serranas.

Durante la madrugada del miércoles podrían registrarse mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Por ello, el pronóstico muestra nuevamente un panorama muy diferente entre las distintas regiones del país.

¿Qué recomienda tomar en cuenta ante las lluvias?

El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden generar encharcamientos e inundaciones, además de descargas eléctricas y caída de granizo.

Las rachas de viento también podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Asimismo, los bancos de niebla pueden reducir la visibilidad tanto en tramos carreteros como en algunas zonas urbanas.