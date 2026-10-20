México bajo el agua por el frente frío número 2; estos son los estados más afectados

Las lluvias volverán a encender las alertas en buena parte de México este martes 20 de octubre. Veracruz concentra el mayor riesgo por lluvias intensas, mientras Tabasco, Oaxaca y Chiapas también esperan lluvias importantes por los efectos del frente frío número 2.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que las precipitaciones podrían provocar inundaciones y encharcamientos. Además, se esperan fuertes rachas de viento y bajas temperaturas durante la mañana y la noche en algunas regiones.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este martes 20 de octubre?

Veracruz será una de las entidades más afectadas, con lluvias intensas en el norte y sur del estado.

El pronóstico del SMN también contempla:



Lluvias muy fuertes : oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y norte de Chiapas.

: oeste de Tabasco, noreste de Oaxaca y norte de Chiapas. Lluvias fuertes : sur de Chihuahua, oeste de Durango, sureste de Tamaulipas, costa de Jalisco, Colima, centro de Michoacán, sureste de Guerrero, norte de Puebla, suroeste de Campeche, noreste de Yucatán y sur de Quintana Roo.

: sur de Chihuahua, oeste de Durango, sureste de Tamaulipas, costa de Jalisco, Colima, centro de Michoacán, sureste de Guerrero, norte de Puebla, suroeste de Campeche, noreste de Yucatán y sur de Quintana Roo. Chubascos : Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México.

: Baja California Sur, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México. Lluvias aisladas: Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Querétaro.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de reducir la visibilidad y provocar inundaciones en zonas vulnerables.

Consulta el #Pronóstico #Meteorológico general de las 18:00 horas, en el siguiente enlace. https://t.co/R8Yan9vLdN https://t.co/A3YeMFVryx — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex este martes?

En el Valle de México se espera una mañana fría a fresca, con cielo medio nublado y posibles bancos de niebla. En las zonas altas del Estado de México, las temperaturas podrían bajar de los 5 grados Celsius.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con cielo medio nublado a nublado.

Para la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 23 a 25 °C, además de lluvias aisladas.

En Toluca, la mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 20 a 22 °C. En el Estado de México podrían presentarse chubascos.

¿Dónde hará más calor pese a las lluvias?

Aunque el frente frío favorecerá el descenso de las temperaturas en distintas regiones, el calor persistirá en el noroeste y sur del país.

De 35 a 40 °C : sur de Sonora y norte de Sinaloa.

: sur de Sonora y norte de Sinaloa. De 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, noreste de Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En contraste, se prevén temperaturas bajas en zonas altas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz durante la mañana.

¿Qué estados tendrán fuertes vientos y oleaje elevado?

El evento de Norte asociado al frente frío número 2 provocará rachas de 50 a 70 km/h en las costas del centro y sur de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

También se esperan rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Chiapas, además de las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

🌀 La #TormentaTropical #Trudy se localiza a 270 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco. https://t.co/fFkL3LXEJ8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2026

El oleaje alcanzará entre 2 y 3 metros en las costas del sur de Veracruz, Yucatán y el golfo de Tehuantepec. En otras zonas costeras del Pacífico y del golfo de México se esperan olas de 1 a 2 metros.

Las autoridades advierten que las rachas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que la niebla puede dificultar la conducción en carreteras.

¿Qué pasará con el frente frío 2 y el ciclón tropical Trudy?

El frente frío número 2 permanecerá con características de estacionario sobre el norte de la península de Yucatán e interactuará con un canal de baja presión en el golfo de México. Esta combinación favorecerá las lluvias más intensas en Veracruz y precipitaciones fuertes en el sureste.

Por su parte, el ciclón tropical Trudy continuará debilitándose y alejándose de las costas de Jalisco y Nayarit, por lo que dejará de afectar directamente al territorio nacional, según el pronóstico del SMN.

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos, evitar cruzar calles inundadas y extremar precauciones al conducir en zonas con lluvia o niebla.