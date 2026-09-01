Alertan por el clima en México: Monzón mexicano afectará con lluvias muy fuertes y tormentas este martes

El pronóstico del clima en México tendrá este martes 1 de septiembre una combinación de lluvias, calor y fuertes rachas de viento; mientras algunas regiones enfrentarán precipitaciones que podrían provocar encharcamientos e inundaciones, en estados del norte continuarán las temperaturas de hasta 45 grados.

El panorama será distinto dependiendo de la zona del país; el monzón mexicano y las ondas tropicales 34 y 35 mantendrán condiciones favorables para las lluvias, mientras que en otras entidades seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso.

¿Dónde lloverá más fuerte este martes?

Las lluvias más importantes se esperan en Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, donde se pronostican precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

En estas zonas, las lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y granizo; además, existe posibilidad de que aumenten los niveles de ríos y arroyos, así como de que se registren inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad.

También se esperan lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.

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⛈️ Nuestro especialista les informa que para esta tarde, se pronostican #Lluvias intensas en regiones de #Sonora, mientras que en la #CDMX se prevén precipitaciones fuertes. Consulta en el video, el resto de la información ⬇️ pic.twitter.com/ZMrSwsucVN — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2026

Así estará el clima en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México el día comenzará con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado; conforme avance la jornada aumentará la temperatura y por la tarde se espera cielo nublado, con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible granizo.

La capital tendrá una temperatura mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 23 a 25 °C; además, se pronostican rachas de viento de hasta 50 km/h.

Para el Estado de México, el panorama será más lluvioso: se prevén precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes, principalmente en el norte y oeste; en Toluca se espera una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Capitalinas, capitalinos. Les compartimos el #Pronóstico de cielo y temperatura para este martes 01 de septiembre en la #CDMX. pic.twitter.com/dkSV4cECKe — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 1, 2026

¿En qué estados hará más calor?

El calor seguirá con fuerza en varias entidades; Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca podrían alcanzar temperaturas máximas de entre 40 y 45 °C.

Además, otros estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco, Nayarit, Colima y Guerrero tendrán temperaturas de hasta 40 °C.