Huracán “Karina” se convierte en categoría 4: Esto es lo que provoca en México y su trayectoria para los próximos días

Fue durante la madrugada de este lunes 31 de agosto que el Servicio Meteorológico Nacional anunció la intesificación del huracán "Karina" en aguas del océano Pacífico.

Junto al huracán "Karina" también se encuentra la tormenta tropical "Lowell", ambas amenazan zonas del Pacífico.

¿Dónde está el huracán "Karina" y cuál es su trayectoria?

Huracán "Karina" se convierte en categoría 4

El fenómeno "Karina" subió su intensidad de categoría 3, que alcanzó a penas ayer 30 de agosto, a categoría 4 durante la madrugada de este inicio de semana.

Tiene vientos sostenidos de 240 km/h y rachas que alcanzan los 295 km/h.

Está aproximadamente mil 600 km al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, moviéndose hacia la zona oeste del Pacífico.

🌀 #Karina se ha intensificado a #Huracán de cateogoría 4 en la escala #SaffirSimpson, mantiene su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. No genera efectos en 🇲🇽 #México.



🤓 Más información de este sistema en: https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/Tbfq7IuNeM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 31, 2026

¿Cuál es la trayectoria del huracán "Karina"?

Mientras va avanzando "Karina", sigue metiéndose hacia mar adentro y podría perder fuerza en las próximas horas.

Esta es su trayectoria para los próximos cinco días:



Martes 1: Mantendrá la Cat. 4, moviéndose entre mil 710 km y 1,840 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. Miércoles 2: Se degradará a Huracán Cat. 3 con vientos de 195 a 205 km/h, ubicándose a más de dos mil 100 km de la península de Baja California. Jueves 3: Huracán Cat. 3 a dos mil 330 km al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, BC. Viernes 4: Bajará a Huracán Cat. 2, a dos mil 620 km al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, BC. Sábado 5: Se degradará a Huracán Cat. 1, ubicado a dos mil 935 km al oeste-suroeste de Cabo San Quintín, BC.

¿Qué efectos tiene el huracán "Karina" en México?

Por la distancia que tiene con México y la posible trayectoria que tendrá los próximos días, el huracán "Karina" no provoca efectos ni lluvias en nuestro país.

El SMN y Protección Civil informaron que el sistema no representa ningún peligro para las costas mexicanas, por lo que no se han dado recomendaciones ni alertas a los ciudadanos.

Tormenta "Lowell" podría convertirse en huracán

El huracán "Karina" no es el único fenómeno en el Pacífico, también existe la tormenta tropical "Lowell".

Se espera que en las primeras horas del martes 1 de septiembre se intensifique a huracán categoría 1.

Al igual que "Karina", la tormenta "Lowell" avanza a 4 mil km de distancia de Cabo San Quintín, por lo que tampoco representa riesgo ni dejará lluvias en México.