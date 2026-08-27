Las lluvias no dan tregua en México; este fenómeno del clima mantiene la alerta para varios estados este jueves

Si tienes planes para este jueves 27 de agosto, t oma en cuenta el pronóstico del clima en México : Varios estados tendrán lluvias fuertes a muy fuertes, mientras en otras regiones persistirá el calor extremo; el Servicio Meteorológio Nacional prevé precipitaciones de hasta 75 milímetros en zonas de Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

El panorama será diferente dependiendo de la región; mientras las lluvias podrían provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, Baja California y Sonora podrían superar los 45 grados, por lo que será importante considerar las condiciones antes de salir.

¿Dónde lloverá más fuerte este jueves?

El pronóstico del tiempo es afectado por un monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, lo que coloca a Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán entre las zonas con mayor probabilidad de lluvia, con acumulados de 50 a 75 milímetros; también aparecen Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán .

En un segundo grupo están Sonora, Nayarit, Puebla, Chiapas y Quintana Roo, donde se esperan lluvias de 25 a 50 milímetros; mientras que Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Morelos y Tlaxcala tendrán intervalos de chubascos.

Las precipitaciones podrían llegar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de reducir la visibilidad; en las zonas con lluvias más intensas también existe riesgo de inundaciones y deslaves.

Las condiciones del tiempo para las siguientes horas, consúltalas en el video #VideoPronóstico del #SMNmx. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/oC4RrN1Sja — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

¿Dónde seguirá el calor extremo?

El calor tampoco dará tregua en el norte. Baja California y Sonora tienen pronóstico de temperaturas superiores a 45 °C; Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían alcanzar entre 40 y 45 °C.

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CDMX y Edomex: así estará el clima este jueves

Para quienes salgan temprano en CDMX y Edomex, el panorama será fresco y con cielo de medio nublado a nublado; en las zonas altas se esperan bancos de niebla, por lo que habrá que considerar una posible reducción de visibilidad durante las primeras horas.

Conforme avance el día, el ambiente se volverá más cálido y aumentará la nubosidad; tanto la Ciudad de México como el Estado de México tienen probabilidad de lluvias y chubascos durante la tarde, acompañados de descargas eléctricas.

En la CDMX, la temperatura estará entre 12 y 14 °C como mínima, mientras que por la tarde podría alcanzar entre 25 y 27 °C; en Toluca, Edomex, se esperan valores de 8 a 10 °C por la mañana y máximas de 21 a 23 °C.