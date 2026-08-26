¿Qué es un frente frío y por qué no todos afectan igual a México? Esto dice la UNAM

La temporada del mayor auge del frente frío en México está a punto de comenzar y con ello las grandes heladas que dejan a nuestro país congelado.

¿Qué es el frente frío, a qué estados afecta más y en qué temporadas tiene mayor actividad en la República Mexicana?

¿Qué es un frente frío?

Jorge Zavala Hidalgo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, ICAyCC, de la UNAM explicó que el frente frío es un fenómeno que se forma cuando una masa de aire frío avanza y choca con una masa de aire más caliente.

El choque de temperaturas genera descenso en la temperatura, que se acompaña de vientos intensos, lluvias fuertes, oleajes elevados heladas y, en algunos casos, caída de nieve.

El frente frío se forma principalmente en Estados Unidos o en el Pacífico norte e ingresan a territorio mexicano.

Impactan en más ocasiones en estados del Golfo de México, como Tabasco, Campeche, el norte, como Nuevo León, Sinaloa, Baja California, y, con menos frecuencia, en la región centro, como Ciudad de México, Morelos, Estado de México, provocando neblina y baja visibilidad en carreteras y aeropuertos.

En el sur y sureste, como Tabasco y Veracruz, la interacción con aire húmedo ha llegado a causar inundaciones severas.

¿En qué temporada hay frente frío y cuántos se presentan?

La temporada de frente frío llega desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo del siguiente año, regularmente.

Toman más fuerza entre los meses de diciembre y enero, según expertos.

Cada año hay en promedio alrededor de 50 frentes fríos en el país.

¿Por qué no todos los frentes fríos afectan igual a México?

No todos impactan con la misma fuerza ni llegan a las mismas regiones; algunos se quedan solamente en el norte del país y otros avanzan hasta el sureste e incluso llegan a Centroamérica.

En el Golfo de México, la fuerza del viento suele causar ráfagas de vientos arriba de los 100 km/h y oleaje alto.

El viento cambia en el Golfo de Tehuantepec por la diferencia de presión y a la superficie de la Tierra de las montañas del sur.

El aire actúa como en un embudo, acelerando el viento a niveles peligrosos.

¿El frente frío se puede predecir?

Según Jorge Zavala Hidalgo en la publicación hecha en UNAM Global TV, los frentes fríos están entre los fenómenos meteorológicos mejor pronosticados, calculando su llegada con varios días de anticipación.

Se recomienda revisar la fecha de las alertas y consultar canales oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, pues las condiciones del clima pueden cambiar.