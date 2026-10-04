Se junta el ciclón tropical y frente frío; así será el clima este domingo
¡OJO! Este domingo el clima estará marcado por el ciclón tropical “Rachel” y el frente frío núm. 1; consulta los estados afectados por estos fenómenos.
En el pronóstico del tiempo para mañana se esperan lluvias, descargas eléctricas y cambios de temperatura en distintas regiones de México debido a la presencia del primer frente frío y los efectos del ciclón tropical "Rachel". Consulta cuál será el clima y los estados afectados.
¿En qué estados va a llover este domingo?
Las lluvias en México serán originadas por el frente frío núm. 1 con una circulación ciclonica y el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe.
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (este y costa), Chiapas (centro, este y sur) y Tabasco (oeste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Baja California Sur (centro y sur), Coahuila (sureste), Sinaloa (costa), Nayarit (costa y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa y centro), Guerrero (este y suroeste) y Campeche (centro y suroeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur).
- Intervalos de chubascos: Sonora.
- Lluvias aisladas: Baja California Sur.
Temperaturas en México
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas del Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.
Estados afectados por el frente frío
Para este sábado 3 y este domingo 4 de octubre el frente frío se desplazará sobre el noreste del país e interactuará con la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en las zonas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz