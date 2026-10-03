¡Abrígate! Primer frente frío afectará a varios estados de México el fin de semana; aquí te decimos cuáles

Octubre inicia con la llegada del primer frente frío en México. Este fenómeno puede generar temperaturas bajas, lluvias prolongadas, fuertes vientos en varias zonas del país. Consulta qué estados se verán afectados este fin de semana.

De acuerdo con el calendario previsto, diciembre será el mes con mayor número de frentes fríos durante la temporada 2026-2027, con nueve sistemas pronosticados .

Estados afectados por el frente frío en México

El frente frío inició el pasado 1 de octubre sobre el noreste, afectando a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí con lluvias fuertes, granizo y rachas de viento de más de 60 km/h.

Este fenómeno llegó a los días 2 y 3 con afectaciones principales sobre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas con precipitaciones intensas de entre 75 y 150 milímetros.

¿Dónde golpeará el frente frío este fin de semana?

Para este sábado 3 y este domingo 4 de octubre se desplazará sobre el noreste del país e interactuará con la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en las zonas de:



Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Además, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en las zonas altas de Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Calendario de frentes fríos en México 2026-2027

Para saber cómo se distribuirá la temporada, el pronóstico permite revisar mes a mes cuántos frentes fríos se esperan en México. Se esperan 56 pronosticados y 50 climatología: Este es el calendario previsto para el periodo 2026-2027:



Octubre: 7 pronosticado y 5 climatología.

Noviembre: 8 pronosticado y 6 climatología.

Diciembre: 9 pronosticado y 7 climatología.

Enero: 8 pronosticado y 7 climatología.

Febrero: 7 pronosticado y 6 climatología.

Marzo: 6 pronosticado y 6 climatología.

Abril: 6 pronosticado y 6 climatología.

Mayo: 2 pronosticado y 4 climatología.

La actividad también será evaluada en noviembre y enero, por lo que el periodo a finales de otoño y el invierno concentrará la mayor presencia de estos fenómenos.