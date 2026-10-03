¡Abrígate! Primer frente frío afectará a varios estados de México el fin de semana; aquí te decimos cuáles
El primer frente frío afectará a varios estados de México este fin de semana, con bajas temperaturas, lluvias y fiuertes vientos. Conoce las zonas afectadas.
Octubre inicia con la llegada del primer frente frío en México. Este fenómeno puede generar temperaturas bajas, lluvias prolongadas, fuertes vientos en varias zonas del país. Consulta qué estados se verán afectados este fin de semana.
De acuerdo con el calendario previsto, diciembre será el mes con mayor número de frentes fríos durante la temporada 2026-2027, con nueve sistemas pronosticados .
Estados afectados por el frente frío en México
El frente frío inició el pasado 1 de octubre sobre el noreste, afectando a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí con lluvias fuertes, granizo y rachas de viento de más de 60 km/h.
Este fenómeno llegó a los días 2 y 3 con afectaciones principales sobre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas con precipitaciones intensas de entre 75 y 150 milímetros.
¿Dónde golpeará el frente frío este fin de semana?
Para este sábado 3 y este domingo 4 de octubre se desplazará sobre el noreste del país e interactuará con la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en las zonas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
Además, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en las zonas altas de Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Calendario de frentes fríos en México 2026-2027
Para saber cómo se distribuirá la temporada, el pronóstico permite revisar mes a mes cuántos frentes fríos se esperan en México. Se esperan 56 pronosticados y 50 climatología: Este es el calendario previsto para el periodo 2026-2027:
- Octubre: 7 pronosticado y 5 climatología.
- Noviembre: 8 pronosticado y 6 climatología.
- Diciembre: 9 pronosticado y 7 climatología.
- Enero: 8 pronosticado y 7 climatología.
- Febrero: 7 pronosticado y 6 climatología.
- Marzo: 6 pronosticado y 6 climatología.
- Abril: 6 pronosticado y 6 climatología.
- Mayo: 2 pronosticado y 4 climatología.
La actividad también será evaluada en noviembre y enero, por lo que el periodo a finales de otoño y el invierno concentrará la mayor presencia de estos fenómenos.