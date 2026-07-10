Primero el calor, después el diluvio: así estará el Clima en México

El Clima en México volverá a ser extremo este viernes 10 de julio. Mientras buena parte del país enfrentará lluvias fuertes e intensas con riesgo de inundaciones, en el norte continuará el ambiente sofocante con temperaturas que podrían superar los 45 grados.

Además de las precipitaciones, también se esperan descargas eléctricas, caída de granizo, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en distintas costas del país, por lo que Protección Civil recomienda mantenerse atento a los avisos locales.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes por el Clima en México?

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en:

Guerrero y Oaxaca, donde se esperan lluvias intensas

Lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas.

en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas. Lluvias fuertes en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las tormentas podrían provocar encharcamientos, deslaves, crecidas de ríos y afectaciones en vialidades, especialmente en zonas urbanas y serranas.

Tendremos #Lluvias de fuertes a muy fuertes con posible #Granizo durante las siguientes 3 horas en regiones de #Coahuila, #NuevoLeón, #Tamaulipas y #SanLuisPotosí, así como #Viento con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/jGEj7oBuho — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 10, 2026

¿Dónde seguirá el calor más intenso?

Aunque las lluvias dominarán gran parte del territorio, el calor sigue azotando en el norte y noroeste del país.

Las temperaturas más altas serán de:



Más de 45 °C: Baja California.

Entre 40 y 45 °C: Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Entre 35 y 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La onda de calor continuará afectando principalmente zonas de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca.

Ayer, las #Temperaturas más altas en #México, se registraron en regiones de #BajaCalifornia y #Sonora. Las tonalidades rojizas indican valores superiores a 35 grados #Celsius. Más información en el link ⬇️https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/nb8wWtZQ6I — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 9, 2026

Vientos fuertes y oleaje: ¿qué zonas deben tomar precauciones?

El Clima en México también estará marcado por fuertes vientos.

Se prevén rachas de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua, además de evento de surada en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Se pronostican para las siguientes 3 horas #Lluvias de fuertes a muy fuertes con posible #Granizo en regiones de #Guerrero, #Veracruz, #Oaxaca, #Chiapas y #Tabasco, así como #Viento de 50 a 70 km/h en el #IstmoDeTehuantepec. Más información, en la imagen pic.twitter.com/1SRZBp7TTf — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 10, 2026

En las costas del Pacífico y del Golfo de México habrá oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros, principalmente en:



Baja California.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas.

Tamaulipas.

Veracruz.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Estas condiciones podrían representar riesgo para embarcaciones menores y actividades recreativas en playas.

Clima en México: ¿cómo estará el tiempo en CDMX y Estado de México?

En el Valle de México se espera una mañana con ambiente fresco, cielo parcialmente nublado y bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde aumentará la nubosidad y habrá lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el norte y oriente del Estado de México, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se pronostican temperaturas de 13 a 15 °C por la mañana y máximas de 24 a 26 °C. Mientras que en el Estado de México, la temperatura oscilará entre 8 y 10 °C de mínima y 19 a 21 °C de máxima. Además, podrían registrarse rachas de viento de hasta 40 km/h durante las tormentas.