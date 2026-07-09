Sigue caos por inundaciones en la GAM: Cierran Gran Canal por graves inundaciones y el agua entra a casas de la colonia Providencia

La Ciudad de México amanece bajo el agua. Las fuertes lluvias de las últimas horas continúan causando estragos en distintas zonas de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), provocando cierres viales debido a las graves inundaciones y encharcamientos que se presentan en la zona.

Entre las calles más afectadas por las tormentas en la GAM están Av. Gran Canal y la colonia Providencia, donde continúan los trabajos de limpieza.

Cierran Gran Canal por inundaciones tras intensas lluvias en la GAM

En las primeras horas de este 9 de julio 2026, continúa el cierre de la circulación de Gran Canal, en el cruce con San Juan de Aragón debido a los severos encharcamientos que dejaron las intensas lluvias en CDMX.

Los primeros reportes indican que el agua quedó completamente estancada en varios tramos de la vialidad, por lo que las autoridades mantienen cerrada la circulación. Los cierres están desde Periférico hasta Circuito Interior.

Alternativas viales por el cierre de Gran Canal en la GAM:

En caso de transitar por Av. Gran Canal considera utilizar las siguientes alternativas viales: Avenida ingeniero Eduardo Molina; se recomienda salir con tiempo para evitar imprevistos.

El agua entra a casas y comercios de la colonia Providencia; reportan severos daños

Por otro lado, las fuertes lluvias también provocaron graves inundaciones en las calles de la colonia Providencia, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, provocando afectaciones para vecinos y comerciantes.

El agua ingresó a decenas de viviendas y establecimientos, causando daños en muebles, electrodomésticos y diversos artículos del hogar. En el caso de los comercios, las pérdidas también alcanzan mercancía que quedó bajo el agua.

A lo largo de la mañana de este jueves, vecinos y comerciantes realizan labores para retirar el agua y tratar de rescatar parte de sus pertenencias.

¿Cómo la circulación en la GAM tras las inundaciones en Providencia?

Las afectaciones a la movilidad continúan en varias calles de la colonia debido a los encharcamientos que persisten tras las fuertes precipitaciones.

Equipos de emergencias continúan laborando para abatir los niveles de agua de un encharcamiento registrado en calle Estado de Yucatán, Col. Providencia, @TuAlcaldiaGAM. Se tiene afectación en 2 viviendas.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/1ZKulTdxtt — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 9, 2026

¿Qué hacer en caso de una inundación en CDMX?

En caso de una inundación, las autoridades recomiendan solicitar ayuda a las brigadas de auxilio o a las autoridades más cercanas a la zona. Si tu vivienda está en la zona afectada, podrás regresar a ella cuando las autoridades lo indiquen.