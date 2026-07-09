Alertamiento en el celular: Así funcionará el nuevo plan del Gobierno para avisar sobre ciclones y lluvias intensas

Frente al avance de la temporada de lluvias y los efectos del cambio climático, la prevención tecnológica se convertirá en la principal herramienta de resguardo para la población de la República Mexicana. Durante la conferencia de prensa de este jueves, las autoridades de la administración federal informaron que el Gobierno trabaja activamente en el desarrollo y la implementación de un sistema de alertamiento telefónico masivo enfocado en mitigar los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos extremos, una plataforma digital que se proyecta quede lista para operar en un plazo estimado de dos meses.

¡Se cayó el cielo! Las fuertes lluvias provocaron severos encharcamientos en el sur de la #CDMX 🌧️🚨



Las principales afectaciones se registran sobre Calzada de Tlalpan y en el Centro de Tlalpan, donde la acumulación de agua complica la circulación vehicular ⚠️



Bomberos ya… pic.twitter.com/BiESf0YmPe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 9, 2026

Este proyecto tiene como objetivo central robustecer las acciones preventivas en todo el territorio nacional, especialmente ante las anomalías de temperatura y precipitaciones que el fenómeno climatológico de El Niño ha comenzado a intensificar en diversas regiones del país.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de alertamiento por celular ante ciclones?

El plan técnico contempla una estrecha coordinación con las distintas compañías de telecomunicaciones que operan en México para lograr un despliegue de cobertura total. A través de este mecanismo, el Gobierno podrá emitir notificaciones masivas de forma instantánea a los teléfonos celulares de los ciudadanos, segmentando los avisos de manera focalizada para aquellas zonas geográficas específicas que se encuentren en una situación de peligro inminente debido a tormentas, huracanes o inundaciones.

El funcionamiento del sistema se basará en un código de colores preventivos que le indicará a las familias mexicanas el nivel de riesgo en su localidad y las medidas inmediatas que deben adoptar frente al monitor de la pantalla de sus dispositivos:



Alerta Naranja por lluvias: Este aviso notificará a los usuarios que la probabilidad de registrar tormentas de alta densidad e intensas precipitaciones es sumamente elevada, exhortándolos de manera oportuna a tomar todas las precauciones necesarias en sus traslados y viviendas.

Este aviso notificará a los usuarios que la probabilidad de registrar tormentas de alta densidad e intensas precipitaciones es sumamente elevada, exhortándolos de manera oportuna a tomar todas las precauciones necesarias en sus traslados y viviendas. Alerta Roja por ciclones: Se activará de forma crítica cuando la llegada de un ciclón tropical o un huracán sea inminente sobre una región. El mensaje telefónico emitirá instrucciones tajantes para salvaguardar la integridad de los habitantes, tales como no salir de casa, resguardarse en zonas seguras o evacuar hacia los refugios temporales habilitados.

Aunque la meta de las autoridades federales es que la plataforma de seguridad digital quede formalmente habilitada y presentada a la opinión pública en aproximadamente dos meses, el desarrollo de esta herramienta de protección civil ha requerido un periodo prolongado de planeación y pruebas de conectividad, por lo que se espera que la fecha exacta de lanzamiento sea indicada por las autoridades.