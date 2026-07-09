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¡Rayos y centellas! Emiten alerta de lluvias y tormentas eléctricas en 13 municipios de Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León emite alerta por lluvias intensas y tormentas en 13 municipios para este 9 de julio. Consulta aquí los detalles y recomendaciones.

Nubes con lluvia y tormenta eléctrica.
Esta es la alerta que emitieron en Nuevo León.|Unsplash.

Escrito por: César Contreras

Las autoridades de Nuevo León emitieron una alerta sobre lluvias intensas y tormentas eléctricas para hoy 9 de julio de 2026 en al menos 13 municipios de la entidad.

Protección Civil de Nuevo León advirtió sobre la probabilidad de precipitaciones ligeras a fuertes, así como rachas de viento en diversas regiones de la entidad.

La dependencia señaló que esta situación se debe a un canal de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica que favorecen las lluvias, sobre todo en la región montañosa y el sur de Nuevo León, donde la probabilidad de lluvia alcanza el 70%. El organismo no descarta la presencia de tormentas eléctricas.

¿Qué municipios de Nuevo León se verán afectados por las lluvias hoy?

Los municipios de Nuevo León afectados por esta alerta son:

  • Bustamante.
  • Sabinas Hidalgo.
  • Apodaca.
  • Santa Catarina.
  • ⁠Santiago.
  • ⁠Monterrey (sur).
  • Los Ramones.
  • ⁠General Terán.
  • ⁠Cadereyta.
  • Linares.
  • General Zaragoza.
  • ⁠Galeana.
  • ⁠Aramberri.

Pronóstico de tormentas y vientos en Nuevo León hoy 9 de julio

El organismo detalló que en Monterrey y su área metropolitana hay un 30% de probabilidad de lluvia para esta jornada, así como un 40% de probabilidad en la región citrícola, pero en la región sur y montañosa aumenta hasta un 70%.

Respecto a las rachas de vientos por región, en las zonas norte, oriente y metropolitana, alcanzarán velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Recomendaciones de Protección Civil ante el temporal

Protección Civil de Nuevo León recomendó a los habitantes mantenerse informados del desarrollo de las tormentas por medio de fuentes oficiales, así como evitar cruzar ríos, arroyos y otras zonas inundadas. También es recomendable mantener precaución al circular en pavimento resbaladizo y reportar cualquier caso de emergencia al número 911.

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