Frente frío 2, “Simon” y “Trudy” provocarán lluvias intensas en México; así estará el clima este jueves

Las lluvias intensas de este jueves 15 de octubre podrían afectar a Chihuahua, Coahuila, Durango y Oaxaca, donde se pronostican precipitaciones de hasta 150 milímetros. El frente frío número 2, el ciclón tropical "Simón" y la tormenta tropical "Trudy" favorecerán las condiciones para las lluvias en México, mientras que en el norte del país también se espera un clima con fuertes rachas de viento y posibles torbellinos.

El pronóstico meteorológico advierte que las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, además de provocar inundaciones, deslaves y encharcamientos. En las costas de Guerrero y Oaxaca también se prevé oleaje de hasta tres metros, por lo que las condiciones del tiempo podrían complicar los traslados y las actividades en zonas costeras.

¿En qué estados habrá lluvias intensas este 15 de octubre?

Chihuahua, Coahuila, Durango y Oaxaca concentrarán las precipitaciones más fuertes, con acumulados previstos de entre 75 y 150 milímetros en las zonas señaladas por el pronóstico.

También se esperan lluvias de 50 a 75 milímetros en Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo . En Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tabasco, Campeche y Yucatán se prevén precipitaciones fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en las regiones indicadas.

Las lluvias pueden reducir la visibilidad en calles y carreteras, aumentar los niveles de ríos y arroyos y favorecer inundaciones en zonas vulnerables.

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⛈️💨 El #FrenteFrío número 2 y una línea seca ocasionarán durante este día y mañana jueves, #Lluvias intensas #DescargasEléctricas, #Granizo y #Rachas fuertes de #Viento, en regiones de #Chihuahua y #Coahuila. ⚠️ Pero no hay que bajar la guardia ya que se prevé que a partir del viernes las lluvias se intensifiquen a torrenciales, principalmente en la región de la #Huasteca, por lo que sigue los avisos del #SMNmx y atiende las indicaciones de Protección Civil. Más información en este aviso especial ⬇️ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

Frente frío 2: prevén vientos de hasta 100 km/h

El sistema frontal avanzará sobre el norte del país y, en combinación con otros sistemas atmosféricos, favorecerá el descenso de las temperaturas y fuertes rachas de viento.

Para Chihuahua y Coahuila existe la posibilidad de torbellinos en zonas específicas, mientras que en Sonora se pronostican rachas de entre 80 y 100 kilómetros por hora. En Baja California también se esperan vientos intensos, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Estas condiciones pueden derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y evitar exponerse innecesariamente durante las rachas más fuertes.

"Simon" y "Trudy" mantienen el pronóstico de lluvias en el Pacífico

El ciclón tropical "Simon" continuará frente a las costas de Jalisco y contribuirá al potencial de lluvias en el occidente de México; en esta región se prevén precipitaciones muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán, además de lluvias fuertes en Colima.

Por su parte, la tormenta tropical "Trudy" favorecerá las precipitaciones en el sur del territorio nacional, principalmente en Guerrero y Oaxaca; en las costas de ambos estados se espera oleaje de entre dos y tres metros de altura.

Con el #Pronóstico general vespertino infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y las primeras horas del martes. Ve la información completa en ⬇️ https://t.co/R8Yan9vLdN https://t.co/IbYcvaUVoR — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

En el Valle de México se pronostica una mañana fresca, con bruma y temperaturas bajas en las zonas altas del Estado de México. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con probabilidad de lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La Ciudad de México tendrá temperaturas mínimas de 13 a 15 grados y máximas de 25 a 27 grados Celsius. Para Toluca se esperan mínimas de 8 a 10 grados y máximas de 21 a 23 grados.

Ante el pronóstico, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales, conducir con precaución y evitar cruzar calles inundadas o acercarse a cauces que presenten un aumento en su nivel.