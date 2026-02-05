¿Cuántos más faltan? Frente frío 33 traerá lluvias, evento de “Norte” y bajas temperaturas

El avance del frente frío número 33 mantiene condiciones meteorológicas adversas en gran parte del país, con lluvias de distinta intensidad, rachas y un nuevo descenso de las temperaturas, principalmente en el norte, centro y sureste del territorio nacional.

Durante la tarde y la madrugada se esperan lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca. En zonas específicas de Puebla y Veracruz se prevén lluvias puntuales muy fuertes, asociadas a la interacción del sistema frontal con una masa de aire polar.

Además, el frente frío genera un evento de “Norte” muy fuerte, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y la región del Istmo y Golfo de Tehuantepec, acompañado de oleaje elevado en costas del Golfo de México y el sur del país. Las condiciones atmosféricas también mantienen la posibilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Con el #Pronóstico general vespertino, infórmate de las condiciones del tiempo que se prevén durante esta noche y las primeras horas del jueves ⬇️https://t.co/R8Yan9wj3l pic.twitter.com/lRbn0tNZp4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 5, 2026

Pronóstico del clima para este 5 de febrero de 2026

Para mañana, el frente frío número 33 mantendrá su influencia sobre el territorio nacional con:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas : Veracruz (Olmeca) y Oaxaca.

: Veracruz (Olmeca) y Oaxaca. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas.

: Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas).

: Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas). Intervalos de chubascos : Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Campeche.

: Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Campeche. Lluvias aisladas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Se prevén heladas y bancos de niebla en zonas serranas del norte, noreste, centro, oriente y sureste. También continuarán las condiciones para nieve o aguanieve en las cimas de volcanes.

Temperaturas máximas y mínimas para este jueves en México

Máximas de 35 a 40 grados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Máximas de 30 a 35 grados: Durango (oeste), Morelos (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Mínimas de -10 a -5 grados con heladas: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Mínimas de -5 a 0 grados con heladas: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mínimas de 0 a 5 grados: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.

Viento, oleaje y condiciones costeras

El evento de “Norte” continuará mañana con:



Rachas de 90 a 110 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Rachas de 70 a 90 km/h en Veracruz.

Rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas.

Se estima oleaje de 4 a 5 metros en el Golfo de Tehuantepec; oleaje de 3 a 4 metros en costas de Veracruz; y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cuál es el pronóstico del clima para el Valle de México este 4 febrero 2026?

En el Valle de México se mantendrá cielo de medio nublado a nublado, con ambiente frío a muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias y chubascos con descargas eléctricas por la tarde, además de bancos de niebla.

En la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 grados y una máxima de 16 a 18 grados.

Ve en el gráfico, el #PronósticoDelTiempo para mañana, jueves, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ pic.twitter.com/wCHz0fAdbJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 5, 2026

En Toluca, Estado de México, la mínima será de 0 a 2 grados y la máxima de 15 a 17 grados. También se mantienen las condiciones para posible nieve o aguanieve en la cima del Nevado de Toluca.

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea el desplazamiento y efectos del frente frío número 33 sobre el noreste, oriente y sureste del país, además de la Península de Yucatán.