Doble alerta por frío en CDMX: Se prevén heladas en estas alcaldías
Protección Civil activó alertas amarilla y naranja por frío intenso en varias alcaldías de la CDMX durante la madrugada y mañana de este jueves 5 de febrero.
La madrugada y mañana del jueves 5 de febrero se prevén bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX), lo que llevó a las autoridades capitalinas a activar alertas por frío en distintas zonas de la capital, con niveles diferenciados según la intensidad del descenso térmico.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que habrá alerta amarilla en algunas demarcaciones, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados, mientras que en otras se activó alerta naranja, ante la posibilidad de registros aún más bajos y presencia de heladas.
El aviso busca prevenir afectaciones a la salud, especialmente durante las primeras horas del día, cuando el frío alcanza su punto más intenso y aumenta el riesgo para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla este 5 de febrero?
La alerta amarilla se activó por pronóstico de frío moderado durante la madrugada y mañana del jueves en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Xochimilco
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 4, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/lnrG1Q38Et
En estas zonas se prevén temperaturas mínimas de 4 a 6 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, y evitar cambios bruscos de temperatura.
Alerta naranja: ¿dónde se esperan las temperaturas más bajas?
En Milpa Alta y Tlalpan se activó alerta naranja, debido a que el pronóstico apunta a temperaturas de 1 a 3 grados, con posibilidad de heladas en zonas altas.
Este nivel de alerta implica un mayor riesgo por exposición prolongada al frío, por lo que las autoridades llaman a extremar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día y la noche.
⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/02/2026 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 4, 2026
Mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/FE5m6Z4AXn
¿Hasta cuándo seguirá el frío en la CDMX?
En la Ciudad de México , el periodo de temperaturas más bajas suele concentrarse entre diciembre y enero, mientras que febrero marca la fase final del frío invernal, aunque aún se presentan madrugadas con descensos térmicos importantes.
De manera general, el frío comienza a ceder hacia finales de febrero, con un aumento gradual de las temperaturas mínimas durante marzo. Aunque las mañanas pueden seguir siendo frescas, las heladas y los registros más bajos dejan de ser frecuentes, incluso en zonas altas del sur y poniente de la capital.
Para abril, la CDMX entra de lleno al periodo cálido, con temperaturas más estables y sin descensos significativos durante la madrugada.
⚠️ #AvisoEspecial sobre condiciones meteorológicas en la Ciudad de México:— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) February 4, 2026
🌧️ Durante la tarde del jueves 5 de febrero de 2026 se prevé descenso de las temperaturas y condiciones favorables para #lluvias ligeras en la Ciudad de México. Las temperaturas más bajas se prevén… pic.twitter.com/uvrS6I8JTC