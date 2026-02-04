Doble alerta por frío en CDMX: Se prevén heladas en estas alcaldías

La madrugada y mañana del jueves 5 de febrero se prevén bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX), lo que llevó a las autoridades capitalinas a activar alertas por frío en distintas zonas de la capital, con niveles diferenciados según la intensidad del descenso térmico.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que habrá alerta amarilla en algunas demarcaciones, donde se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados, mientras que en otras se activó alerta naranja, ante la posibilidad de registros aún más bajos y presencia de heladas.

El aviso busca prevenir afectaciones a la salud, especialmente durante las primeras horas del día, cuando el frío alcanza su punto más intenso y aumenta el riesgo para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

¿En qué alcaldías se activó la alerta amarilla este 5 de febrero?

La alerta amarilla se activó por pronóstico de frío moderado durante la madrugada y mañana del jueves en las alcaldías:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/02/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @XochimilcoAl.



Mantente informado.

En estas zonas se prevén temperaturas mínimas de 4 a 6 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, y evitar cambios bruscos de temperatura.

Alerta naranja: ¿dónde se esperan las temperaturas más bajas?

En Milpa Alta y Tlalpan se activó alerta naranja, debido a que el pronóstico apunta a temperaturas de 1 a 3 grados, con posibilidad de heladas en zonas altas.

Este nivel de alerta implica un mayor riesgo por exposición prolongada al frío, por lo que las autoridades llaman a extremar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día y la noche.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 05/02/2026 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado.

¿Hasta cuándo seguirá el frío en la CDMX?

En la Ciudad de México , el periodo de temperaturas más bajas suele concentrarse entre diciembre y enero, mientras que febrero marca la fase final del frío invernal, aunque aún se presentan madrugadas con descensos térmicos importantes.

De manera general, el frío comienza a ceder hacia finales de febrero, con un aumento gradual de las temperaturas mínimas durante marzo. Aunque las mañanas pueden seguir siendo frescas, las heladas y los registros más bajos dejan de ser frecuentes, incluso en zonas altas del sur y poniente de la capital.

Para abril, la CDMX entra de lleno al periodo cálido, con temperaturas más estables y sin descensos significativos durante la madrugada.