México sentirá los efectos de la tormenta “Bertha”: onda tropical 20 traerá lluvias en 15 estados

Para este jueves 23 de julio se prevén intensas lluvias en todo México gracias a los remanentes del ciclón tropical “Bertha”. Pero como si este clima no fuera suficiente, la llegada de la onda tropical número 20 afectará a los estados del sureste y sur del país.

Sumado a estos fenómenos meteorológicos, el monzón mexicano recorre el noroeste del país dejando a su paso lluvias torrenciales, que podrían causar inundaciones este jueves.

Estados de México que esperan fuertes lluvias este jueves 23 de julio

¡Dónde no lloverá! Prepara el paraguas porque el monzón mexicano provocará fuertes lluvias en estados del norte, mientras que la tormenta “Bertha” ocasionará precipitaciones en regiones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

La onda tropical 20 generará chubascos en el centro, sur y sureste del país, por lo que algunas entidades estarán bajo alerta por posibles riesgos de deslaves e inundaciones.



Lluvias fuertes (50 a 75 mm) : Coahuila (este), Nuevo León (norte y oeste), Tamaulipas (norte), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Coahuila (este), Nuevo León (norte y oeste), Tamaulipas (norte), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Chubascos (25 a 50 mm ): Sonora (noreste), Sinaloa (noreste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste) y Guerrero sureste).

): Sonora (noreste), Sinaloa (noreste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y suroeste) y Guerrero sureste). Lluvias moderadas (5 a 25 mm): Baja California, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Morelos y Ciudad de México.

Pronóstico de altas temperaturas en estos estados de México

Aunque se esperan lluvias durante la tarde en varias regiones del país, el calor no dará tregua. Para el mediodía, el termómetro podría alcanzar hasta 45 °C en el norte de México.

Mientras que en la Ciudad de México también se prevén temperaturas elevadas pese a que continúa la temporada de lluvias.



Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, este y oeste).

: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, este y oeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste, oeste y centro).

: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste, oeste y centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango (oeste y noreste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

¡Clima loco en CDMX y Edomex! pronóstico para este jueves 23 de julio

¡Sal con bloqueador y paraguas! Para el mediodía se prevén temperaturas muy altas en el centro de la capital. Un calor que podría registrar en el termómetro hasta 29 °C. Para la tarde se pronostican lluvias moderadas con posible tormenta eléctrica.

Pero cualquier lluvia que cae en la CDMX o Edomex basta para inundar las avenidas, así que se recomienda tomar precauciones.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 °C y una máxima de 24 a 26 °C.