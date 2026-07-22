Monzón, Onda Tropical 20 y Vaguadas: Los fenómenos meteorológicos que tienen a México entre lluvias intensas y calor extremo

Este miércoles 22 de julio, la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, anunció sobre los fenómenos meteorológicos que tienen a México con un clima de locos: lluvias intensas por un lado y calor extremo por el otro.

¿Cuáles son, qué provoca cada uno y dónde se esperan lluvias y calor para este 22 de julio?

Fenómenos meteorológicos que hay en México ahora

De acuerdo a la lista publicada por la CNPC hay cinco fenómenos meteorológicos que están provocando un clima de locos en la república mexicana, pues en algunos lugares llueve y en otros hay temperaturas extremas.

Los fenómenos que pasan por México ahora son:

- Monzón mexicano

- Onda Tropical número 20

- Canales de baja presión y circulación ciclónica

- Vaguadas en niveles altos y medios

- Onda de calor en el noroeste del país

¿Qué son estos fenómenos y qué provocan?

Los términos podrían sonar algo complicados, por ello, te explicamos qué significa cada uno y qué están provocando en nuestro país.

Monzón mexicano : Este es un cambio de dirección en los vientos que atrae humedad del Océano Pacífico y del Golfo de California al noroeste de México. Genera lluvias, tormentas y algunas granizadas.

: Este es un cambio de dirección en los vientos que atrae humedad del Océano Pacífico y del Golfo de California al noroeste de México. Genera lluvias, tormentas y algunas granizadas. Onda Tropical, vamos en el número 20 : Es un canal de baja presión o aire húmedo que se mueve de este a oeste. Provoca lluvias fuertes, rachas de viento y granizo.

: Es un canal de baja presión o aire húmedo que se mueve de este a oeste. Provoca lluvias fuertes, rachas de viento y granizo. Canales de baja presión y circulación ciclónica : Zonas de la atmósfera que tienen una presión más baja que su entorno, lo que hace que el aire caliente suba. Trae nubosidad, chubascos, y tormentas.

: Zonas de la atmósfera que tienen una presión más baja que su entorno, lo que hace que el aire caliente suba. Trae nubosidad, chubascos, y tormentas. Vaguadas : Es aire frío en la parte alta de la atmósfera. Choca con el aire caliente y genera lluvias y rachas de viento.

: Es aire frío en la parte alta de la atmósfera. Choca con el aire caliente y genera lluvias y rachas de viento. Onda de calor: Sistema de alta presión que toma el aire caliente en la superficie y no permite que se formen nubes. Provoca temperaturas altas y mucha radiación solar.

¡Buenos días! ☀️ Te compartimos los sistemas meteorológicos presentes el día de hoy en el país.



🌧️ Monzón mexicano

📍 Canales de baja presión

🌀 Circulación ciclónica

➰ Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

🌊 Onda tropical núm. 20

⛈️ Lluvias puntuales muy fuertes… pic.twitter.com/2Tjuz0KeF9 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 22, 2026

¿Dónde va a llover hoy? Estos son los estados

Los lugares donde se espera que llueva este miércoles 22 de julio son:

Lluvias muy fuertes de 50 a 75 mm: Jalisco, oeste y sur, Colima, Michoacán, costa, Guerrero, suroeste.

Lluvias fuertes 25 a 50 mm: Sonora, este, Sinaloa, este y sur, Chihuahua, oeste y suroeste, Chiapas, sur.

Intervalos de chubascos 5 a 25 mm: CDMX, Oaxaca, Morelos, Veracruz, Campeche, Estado de México, Yucatán, Puebla, Quintana Roo.

Aisladas 0.1 a 5 mm: Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco.

¿Dónde va a hacer mucho calor hoy?

Las entidades donde el calor se sentirá con bastante fuerza son:

Mayores a 45°: Baja California, noreste, Sonora, oeste.

40 a 45°: Baja California Sur, Sinaloa, norte y centro, Chihuahua, noreste y suroeste, Coahuila, norte y centro, Nuevo León, norte, noreste y este, Tamaulipas.

35 a 40°: Durango, San Luis Potosí, este, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, norte, Hidalgo, norte), Puebla, norte y suroeste, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

30 a 35°: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato.