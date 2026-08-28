Clima en México HOY: ¡Activan alerta por lluvias intensas! Monzón mexicano y ondas tropicales golpean estos estados

El clima en México tendrá un viernes marcado por lluvias fuertes y temperaturas extremas ; el monzón mexicano y las ondas tropicales 32 y 33 favorecerán tormentas en distintas regiones del país, mientras una zona del norte seguirá bajo condiciones de calor intenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este 28 de agosto lluvias que pueden ir de chubascos hasta precipitaciones puntuales intensas; Guerrero concentra el mayor riesgo, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, mientras otros estados del occidente, sur y sureste tendrán registros de 50 a 75 milímetros.

¿Dónde lloverá más fuerte en México?

Las lluvias más intensas se esperan en Guerrero, principalmente en las zonas centro y este; también habrá precipitaciones muy fuertes en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.

En estas regiones las tormentas podrían presentarse con actividad eléctrica y, en algunos puntos, granizo; además, la cantidad de agua puede elevar el nivel de ríos y arroyos, provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves.

El escenario responde a varios sistemas que actuarán al mismo tiempo: el monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste, mientras la onda tropical 32 avanzará sobre el sur y la número 33 se desplazará por la península de Yucatán.

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Las condiciones del tiempo para las siguientes horas, consúltalas en el video #VideoPronóstico del #SMNmx. ¡Buenas noches! pic.twitter.com/gwpb7srXNl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 28, 2026

¿Dónde seguirá el calor?

La lluvia no llegará a todo el país. En el norte permanecerán temperaturas muy elevadas; Baja California y Sonora podrían superar los 45 grados, mientras Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán máximas de entre 40 y 45 grados.

La onda de calor continuará especialmente en sectores de esas entidades.

Así estará el clima en CDMX y Edomex

Para la Ciudad de México se espera una mañana fresca, con cielo medio nublado y posibles bancos de bruma; durante la tarde aumentará la nubosidad y podrían presentarse chubascos acompañados de descargas eléctricas.

La capital tendrá una temperatura mínima de 13 a 15 grados y máxima de 24 a 26 grados.

En el Estado de México, las lluvias serán más relevantes: el pronóstico contempla precipitaciones puntuales fuertes en zonas del centro y oeste, con temperaturas de 21 a 23 grados en Toluca.

Además, ambos territorios podrían registrar rachas de viento de hasta 50 km/h, por lo que las condiciones pueden cambiar durante la tarde.