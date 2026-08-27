Doble ciclón en el Pacífico: Se forman las tormentas “Karina” y “Lowell"; ¿hay alerta para México?

Un doble ciclón se formó en el océano Pacífico la tarde de este 27 de agosto, luego de que se formaran las tormentas tropicales “Karina” y “Lowell”. La primera se encuentra al sur de Baja California Sur, mientras que “Lowell” se ubica al oeste de Cabo San Lucas; pero ¿afectarán directamente a México?

Sigue aquí EN VIVO su trayectoria y la distancia a la que se encuentran de las costas mexicanas.



¿Dónde está la tormenta tropical "Karina" y cuál es su trayectoria?

A pesar de que ambos ciclones evolucionaron al mismo tiempo, “Lowell” se encuentra más lejos de México, por lo que hasta el momento se descarta peligro para el territorio nacional.

La tormenta “Karina” se formó lejos de las costas del suroeste de México, y hasta el momento se encuentra a 1,330 kilómetros al sur de la punta sur de Baja California.

“Karina” registra vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora” con rachas superiores, y se desplaza hacia el oeste-noroeste. Debido a que se encuentra mar adentro, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que el sistema alcance la categoría de huracán.

Se ha formado la #TormentaTropical #Karina en el océano #Pacífico. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste a 20 km/h. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México. pic.twitter.com/b3Wv2fikc5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

Trayectoria de la tormenta tropical “Lowell”; ¿está cerca de México?

Mucho más lejos se encuentra el ciclón “Lowell”; su centro se localiza a 2,840 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas; sin que se resientan efectos en el país.

Conagua informó que el sistema avanza lentamente hacia el este-noreste a unos 7 kilómetros por hora, aunque se prevé que gire gradualmente hacia el norte y después vuelva a presentar un movimiento hacia el oeste.

Al igual que “Karina”, “Lowell” podría fortalecerse y alcanzar la categoría de huracán,posiblemente hacia la noche del sábado, pero sus efectos no se resentirán en México.

Se ha formado la #TormentaTropical #Lowell en el océano #Pacífico. Su desplazamiento es hacia el este-noreste a 7 km/h. Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México. pic.twitter.com/0cqFXQpbLt — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2026

Efecto Fujiwhara en Pacifico: ¿Qué pasa si dos tormentas tropicales se encuentran?

La aparición de dos ciclones tropicales en una misma cuenca puede hacer que los sistemas interactúen entre sí mediante el llamado efecto Fujiwhara, como lo ocurrido con “Iselle” y los remanentes de “Julio”.

Este efecto ocurre cuando dos tormentas o huracanes se acercan lo suficiente como para que sus circulaciones comiencen a influirse mutuamente. En condiciones específicas, ambos sistemas pueden girar alrededor de un mismo centro.

En caso de que ocurra esto, pueden pasar dos escenarios:



Que los ciclones cambien de dirección

Que los ciclones modifiquen su intensidad

Que un sistema absorba a otro según la fuerza

En el caso de las dos tormentas tropicales, la distancia actual entre ambos sistemas es considerable, pues “Karina” está cerca de los 112 grados oeste, mientras que “Lowell” se encuentra alrededor de los 134 grados oeste.

