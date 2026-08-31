Alertan por lluvias fuertes en pleno regreso a clases: Estos estados sufrirán por el Monzón mexicano y ondas tropicales

El clima en México tendrá un inicio de semana marcado por lluvias fuertes a muy fuertes ; autoridades alertan por las condiciones que se esperan este lunes 31 de agosto , durante el regreso a clases, debido al Monzón mexicano, dos ondas tropicales y otros sistemas atmosféricos .

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes?

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, las lluvias más importantes alcanzarán zonas de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Chiapas ; algunas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y reducción de visibilidad.

Para este lunes se esperan precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros en distintas zonas de 17 entidades; además, otros estados tendrán lluvias de 25 a 50 milímetros y chubascos.

Monzón mexicano y ondas tropicales mantienen activo el pronóstico

El Monzón mexicano será uno de los principales responsables de las precipitaciones en el noroeste; a este sistema se suman la onda tropical 34, que avanzará por el sureste, y la onda tropical 33, además de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

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En voz de nuestra experta checa en el video un adelanto de cómo estarán las condiciones del tiempo ⛅️ ☁️ ⛈️para la próxima semana en #México. Recuerda consultar las actualizaciones a lo largo de la semana en nuestras redes sociales que tú ya conoces😉 pic.twitter.com/xVj7rafGxd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026

Lluvia, viento y calor: así será el lunes

El mal tiempo no será el único factor a considerar; también se pronostican rachas de viento de hasta 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; mientras que varias entidades del norte podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius.

¿Cómo será el clima en CDMX y Edomex durante el regreso a clases?

En CDMX, el regreso a clases arrancará con una mañana fresca y un cielo que irá ganando nubosidad conforme avance el día; por la tarde podrían presentarse chubascos acompañados de descargas eléctricas, con temperaturas de 12 a 14 °C como mínima y hasta 26 °C como máxima.

En el Edomex, la lluvia podría hacerse más presente, especialmente en el norte, donde se esperan precipitaciones fuertes; además, las zonas altas tendrán un ambiente frío durante las primeras horas. Toluca tendrá una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C.