“Karina” se convierte en huracán categoría 1 y podría escalar a categoría 3: Dónde se ubica y cuál es su trayectoria

La tormenta tropical "Karina" tomó fuerza y se intensificó formalmente a huracán categoría 1. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene en vigilancia la trayectoria del fenómeno que terminó de formarmse durante la madrugada de este 30 de agosto.

¿Dónde está y cuál es su trayectoria?

"Karina" se convierte en huracán categoría 1

El reporte confirmó que la tormenta tropical Karina se fortaleció en el Pacífico mexicano hasta alcanzar la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

El sistema tiene vientos y ráfagas que están aumentando mientras se mueve hacia el oeste-noroeste, alejándose de tocar tierra en México.

¿Dónde está el huracán "Karina"?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, el centro del huracán "Karina" estáa mil 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur.

Por la distancia y trayectoria que tiene en aguas más profundas, las autoridades confirmaron que el ciclón no genera efectos directos ni afectaciones en el país.

El #Huracán #Karina, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza sobre el #Pacífico a mil 415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento lejos del territorio nacional sin generar efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/fx2wefTYJs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026

¿Cuál es el pronósitco del huracán "Karina"?

El pronóstico de la Conagua dice que el fenómeno va a seguir tomando fuerza. Para las próximas horas de este domingo 30 de agosto, "Karina" podría subir su categoría a 2 con vientos que superan los 160 kilómetro por hora.

Iniciando el mes de septiembre, el huracán alcanzaría la categoría 3 temporalmente z más de mil 600 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia.

A partir del miércoles 2 de septiembre y hacia el jueves 3, las autoridades prevén que "Karina" comience a debilitarse.

En este tiempo perdería intensidad, bajando a categoría 2 y luego 1, ubicándose a más de 2 mil 400 kilómetros de Baja California Sur.

¿Qué efectos va a provocar el huracán "Karina" en México?

Debido a que el huracán tiene un desplazamiento hacia mar adentro, para el oeste-noroeste, los expertos comentaron que no existen alertas activas para los estados de la República Mexicana que están del lado del Pacífico. Tampoco se espera que se suspendan actividades turísticas o marítimas en los puertos de Baja California.