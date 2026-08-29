Monzón mexicano y nueva onda tropical provocarán lluvias muy fuertes; así será el clima en México HOY

Este sábado 29 de agosto se mantendrán condiciones favorables para la presencia de lluvias en buena parte del país, además de temperaturas superiores a 45 °C en dos estados de la república.

¿Dónde lloverá más fuerte en México?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que, en el noroeste, la influencia del monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica provocarán precipitaciones muy fuertes en Sinaloa, mientras que en Baja California Sur, así como en Sonora y Durango, se esperan lluvias fuertes.

Chihuahua, Baja California y Zacatecas tendrán chubascos, mientras que Aguascalientes podría registrar algunas lluvias aisladas.

En el occidente, la onda tropical número 32, ubicada al suroeste de Jalisco, interactuará con la humedad del Pacífico y la inestabilidad en niveles altos, generando lluvias intensas en Jalisco y precipitaciones muy fuertes en Colima y distintas regiones de Michoacán.

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Nayarit también tendrá lluvias fuertes, mientras que varios canales de baja presión y el avance de la onda tropical número 33 favorecerán lluvias intensas en la costa y el este de Guerrero.

Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas tendrán precipitaciones muy fuertes, mientras que el Estado de México, Ciudad de México y Morelos podrían registrar lluvias fuertes.

También se esperan chubascos en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

¿Dónde seguirá el calor?

Las temperaturas máximas podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Entre 40 y 45 grados se esperan en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que en Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán temperaturas de entre 35 y 40 grados.

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En Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro los valores oscilarán entre 30 y 35 °C.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Se pronostica cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (centro y norte) y en la Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 13 a 15 °C y la temperatura máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima de 19 a 21 °C.

