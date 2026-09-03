Huracán “Marie” y monzón mexicano provocarán lluvias intensas, granizo y fuertes vientos en estos estados de México

El clima en México estará marcado este jueves por la interacción de varios fenómenos meteorológicos, entre ellos el huracán "Marie", el monzón mexicano y las ondas tropicales 35 y 36 , sistemas que favorecerán lluvias fuertes a intensas en distintas regiones del país .

A este escenario se suman canales de baja presión, una circulación ciclónica y vaguadas en niveles altos de la atmósfera, mientras una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del norte, el Pacífico, el Golfo de México y la Península de Yucatán; así, el pronóstico combina lluvias, posibles granizadas, viento fuerte y temperaturas de hasta 45 grados.

Lluvias fuertes avanzarán por distintas regiones del país

El escenario más complicado por precipitaciones se concentrará en diferentes puntos del territorio; en el noroeste, el monzón mexicano favorecerá lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Nayarit, mientras Sinaloa también tendrá precipitaciones importantes.

El occidente tampoco quedará fuera. Jalisco, Colima y Michoacán aparecen entre las entidades con mayor posibilidad de lluvia, mientras que la actividad de las ondas tropicales también llevará precipitaciones hacia Guerrero, Oaxaca y Chiapas; en varias de estas zonas existe posibilidad de actividad eléctrica y granizo.

La lluvia no será únicamente una cuestión de paraguas: los acumulados fuertes pueden ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecimiento de ríos y arroyos, especialmente en las zonas donde las precipitaciones sean más intensas.

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⚠️Nuestra experta te informa las condiciones para hoy y el resto de la semana en el noroeste de #México ¡Toma en cuenta esta información y atiende las indicaciones de Protección Civil de tu localidad! pic.twitter.com/JQ9bKECZoo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2026

CDMX y Edomex tendrán lluvias durante la tarde

En la Ciudad de México y el Estado de México, el cambio más importante llegará durante la tarde. La mañana comenzará con ambiente fresco y condiciones más frías en las partes altas, pero posteriormente aumentará la temperatura y crecerá la posibilidad de lluvia.

Para la CDMX se esperan chubascos, con una temperatura mínima de entre 13 y 15 grados y una máxima de 25 a 27; en el Edomex, las lluvias fuertes se concentrarán principalmente en el norte, donde también podrían presentarse descargas eléctricas y caída de granizo.

El pronóstico advierte que estas precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves. En Toluca, por su parte, se prevé una mínima de 8 a 10 grados y una máxima de 21 a 23.

En el gráfico consulta las condiciones de cielo y #Temperatura que se pronostican para mañana en las diferentes alcaldías de la #CDMX. El #Pronóstico para el #ValleDeMéxico y la #Megalópolis consúltalo en https://t.co/ornurShKJe pic.twitter.com/8EgDbnFMJC — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 3, 2026

Baja California Sur tendrá uno de los escenarios más intensos

Aunque el panorama de lluvias será amplio, Baja California Sur tendrá una condición particular debido a la influencia de Marie; para el centro y sur del estado se pronostican lluvias de entre 75 y 150 milímetros, el acumulado más alto previsto para este jueves.

El agua podría elevar los niveles de los arroyos y generar inundaciones, encharcamientos y deslaves; en las costas también se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de hasta cuatro metros.

El calor seguirá presente en buena parte de México

El contraste será evidente en otras zonas del país. Mientras las lluvias avanzan por distintos estados, el ambiente continuará muy caluroso en regiones del norte, el Pacífico, el Golfo de México y la Península de Yucatán.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Oaxaca podrían alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius; además, continuará la onda de calor en sectores de Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.