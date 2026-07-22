¿Huracán “Fausto” afectará a México? Onda tropical 20 provocará intensas lluvias este miércoles

El norte de México presentará temperaturas tan sofocantes, mientras que el monzón mexicano y la onda tropical número 20 dejarán lluvias tan intensas en algunas regiones del país. Consulta en Azteca Noticias, el pronóstico del clima este miércoles 22 de julio.

Cabe recordar que la temporada de huracanes sigue activa, y actualmente el huracán “Fausto” se localiza en el Pacífico con posibilidad de incrementar a categoría de huracán 2.

Fuertes lluvias en estos estados por la onda tropical 20 en México

Como si se tratase de un cóctel de fenómenos meteorológicos, México experimentará un clima tan cambiante este miércoles. No solo es la onda tropical que ingresará por la península de Yucatán, sino también:



Canales de baja presión

Monzón mexicano en el noroeste

Circulación ciclónica sobre el sureste

Por ello, se prevén fuertes lluvias en los siguientes estados:



Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste). Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Sinaloa (este y sur), Nayarit norte) y Chiapas (sur).

Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Sinaloa (este y sur), Nayarit norte) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco.

Se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 10 entidades del país. ⛈️



Consulta más detalles del #Pronóstico, aquí. ⤵️https://t.co/4j6qpsKipc pic.twitter.com/XEa89B9x42 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 22, 2026

¿Hará calor este miércoles 22 de julio en México?

Con la llegada de la Canícula 2026 a México, se prevé que algunos estados registren temperaturas por arriba de los 40 °C a 45 °C.



Temperaturas máximas superiores a 45 °C : Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

: Baja California (noreste) y Sonora (oeste). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (norte, noreste y este) y Tamaulipas.

: Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (norte, noreste y este) y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Clima hoy en CDMX y Edomex: ¿a qué hora empezarán las lluvias?

¡Calor al mediodía y lluvias en la tarde! Durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado con un ambiente fresco. Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México;

La temperatura mínima en la capital será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C, mientras que en el Edomex se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.