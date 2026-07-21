Canícula 2026 avanza por México con temperaturas de hasta 40 °C; ¿a qué estados no afecta?

La canícula es un periodo que se caracteriza por el aumento de temperaturas y la disminución de precipitaciones en diversas regiones de México, aún cuando en el país se encuentra activa la temporada de lluvias.

Para este 2026 se prevé que el fenómeno no sea tan intenso como en años anteriores, aunque algunos estados ya registran temperaturas de 40 °C hasta los 45 °C. Pese a esto, también hay regiones del país que no resienten los efectos de la canícula.

Calor extremo y pocas lluvias: ¿en qué estados ya empezó la canícula 2026?

A la canícula también se le conoce como la sequía de medio verano o sequía intraestival; un fenómeno climático que anualmente se presenta con la disminución de nubes y lluvias.

Esto propicia un incremento en la sensación térmica debido a la radiación solar; sin embargo, no siempre se trata de 40 días continuos de calor, como se suele creer, incluso en algunos estados se presentan lluvias, pero muy ligeras.

Al identificar este patrón estacional asociado al evento, el gobierno de México informó que en estas regiones ya experimentan sus efectos:

Vertiente del Golfo de México



Tamaulipas

Nuevo León

Veracruz

Tabasco

Península de Yucatán



Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Costas del Pacífico



Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Estados que no se verán afectados por la canícula 2026 en México

Al tratarse de una disminución temporal de las lluvias en pleno verano, hay regiones que quedan fuera de su impacto directo, ya sea por la presencia del monzón mexicano y las ondas tropicales ocasionados por la temporada de huracanes.

Con base en CENAPRED, estas son las entidades donde no suele presentarse la sequía de medio verano o su impacto es mínimo:



Baja California

Sonora

Sinaloa

Estado de México

Ciudad de México

Aguascalientes

Zacatecas

La Canícula 2026 comenzó oficialmente y se extenderá por aproximadamente 40 días. Se caracteriza por una disminución temporal de las lluvias y un aumento significativo de las temperaturas, toma en cuenta las recomendaciones.#SGIRYPCGro #LaPrevenciónEsTareaDeTodasYTodos pic.twitter.com/N5q1Fx084p — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) July 19, 2026

¿Cuándo termina la canícula 2026 en México?

El fenómeno no dura necesariamente 40 días de calor continuos, por lo que no hay una fecha específica para su final. Según el Gobierno de México, este fenómeno puede variar de un año a otro.

Sumado a fenómenos como “El Niño”, su duración puede extenderse hasta septiembre, sin que los estados registren afectaciones mayores.

Recomendaciones por la canícula 2026 en México; ¿cómo protegerse?

Debido a que durante estas semanas se pueden registrar temperaturas que rozan los 45 °C, especialmente en la zona del norte, las autoridades piden extremar precauciones para evitar golpes de calor:

