¡Ni un estado se salva! Habrá lluvias en todo el país para este jueves 9 de julio

Quienes pensaban salir sin paraguas este jueves podrían llevarse una sorpresa. Se esperan lluvias de diferente intensidad en buena parte del país, además de calor extremo en el norte y noroeste, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en varias costas.

La combinación de canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y el avance de las ondas tropicales 16 y 17 mantendrá un ambiente inestable durante gran parte del día.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes el 9 de julio?

Las lluvias más intensas se concentrarán en el occidente, el Golfo de México y el sureste:

Lluvias intensas : Jalisco (noreste), Veracruz (norte y sur) y Tabasco (oeste)

: Jalisco (noreste), Veracruz (norte y sur) y Tabasco (oeste) Lluvias fuertes a muy fuertes : Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur)

: Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur) Chubascos con lluvias fuertes: Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (norte y noreste), Guerrero (este), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (norte), Tlaxcala, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en ríos y arroyos.

¡Mantente alerta! ⚠️⛈️



Para este día se pronostican #Lluvias torrenciales en zonas de #Veracruz, #Puebla e #Hidalgo.



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Recomendaciones ante las lluvias y tormentasSi vives en una zona con pronóstico de lluvia intensa:

Evita cruzar calles inundadas o corrientes de agua

Mantente alejado de árboles, anuncios espectaculares y postes durante tormentas.

Ten lista una lámpara y carga tu celular ante posibles cortes de energía.

Consulta los avisos de Protección Civil de tu estado si necesitas salir.

¿Dónde hará más calor este jueves 9 de julio?

Aunque el temporal continuará, el calor no dará tregua en gran parte del norte del país.

Temperaturas máximas:



Más de 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro)

Entre 40 y 45 °C: Chihuahua (norte y noreste)

Entre 35 y 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Entre 30 y 35 °C: San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos

La onda de calor continuará en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, mientras que comenzará a sentirse en zonas costeras de Michoacán y el sur de Oaxaca.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?

La mañana comenzará con cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de bruma. Por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan chubascos con lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, principalmente en el norte, centro y oriente de la entidad mexiquense. Las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo.



Ciudad de México : Temperatura mínima de 13 a 15 °C y una temperatura máxima de 23 a 25 °C

: Temperatura mínima de 13 a 15 °C y una temperatura máxima de 23 a 25 °C Estado de México: Temperatura mínima de 7 a 9 °C y una temperatura máxima de 19 a 21 °C