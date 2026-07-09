¡Ni un estado se salva! Habrá lluvias en todo el país para este jueves 9 de julio
El pronóstico del clima en México apunta a tormentas severas, riesgo de inundaciones y temperaturas de hasta 45 °C. Consulta qué estados serán los más afectados.
Quienes pensaban salir sin paraguas este jueves podrían llevarse una sorpresa. Se esperan lluvias de diferente intensidad en buena parte del país, además de calor extremo en el norte y noroeste, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en varias costas.
La combinación de canales de baja presión, humedad proveniente del Pacífico y el avance de las ondas tropicales 16 y 17 mantendrá un ambiente inestable durante gran parte del día.
¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes el 9 de julio?
Las lluvias más intensas se concentrarán en el occidente, el Golfo de México y el sureste:
- Lluvias intensas: Jalisco (noreste), Veracruz (norte y sur) y Tabasco (oeste)
- Lluvias fuertes a muy fuertes: Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (centro y sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur)
- Chubascos con lluvias fuertes: Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (norte y noreste), Guerrero (este), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (norte), Tlaxcala, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y provocar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumento en ríos y arroyos.
¡Mantente alerta! ⚠️⛈️— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 8, 2026
Para este día se pronostican #Lluvias torrenciales en zonas de #Veracruz, #Puebla e #Hidalgo.
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Recomendaciones ante las lluvias y tormentasSi vives en una zona con pronóstico de lluvia intensa:
- Evita cruzar calles inundadas o corrientes de agua.
- Mantente alejado de árboles, anuncios espectaculares y postes durante tormentas.
- Ten lista una lámpara y carga tu celular ante posibles cortes de energía.
- Consulta los avisos de Protección Civil de tu estado si necesitas salir.
¿Dónde hará más calor este jueves 9 de julio?
Aunque el temporal continuará, el calor no dará tregua en gran parte del norte del país.
Temperaturas máximas:
- Más de 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro)
- Entre 40 y 45 °C: Chihuahua (norte y noreste)
- Entre 35 y 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Entre 30 y 35 °C: San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos
La onda de calor continuará en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, mientras que comenzará a sentirse en zonas costeras de Michoacán y el sur de Oaxaca.
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¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México?
La mañana comenzará con cielo medio nublado, ambiente fresco y bancos de bruma. Por la tarde aumentará la nubosidad y se esperan chubascos con lluvias fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, principalmente en el norte, centro y oriente de la entidad mexiquense. Las precipitaciones podrían venir acompañadas de tormentas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Temperatura mínima de 13 a 15 °C y una temperatura máxima de 23 a 25 °C
- Estado de México: Temperatura mínima de 7 a 9 °C y una temperatura máxima de 19 a 21 °C
🌦️Consulta en los gráficos la actualización del #PronósticoDelTiempo para zonas de Toluca, #EdoMéx, así como en la #CDMX, durante los próximos días. pic.twitter.com/oangYmyVOg— CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 8, 2026