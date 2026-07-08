Canícula 2026 en México: Estados donde SÍ y NO podrían disminuir las lluvias en verano

Con la llegada de julio, una temporada que usualmente se asocia con el fenómeno de la canícula en México, muchos se preguntan si este año “El Niño” podría cambiar los patrones de lluvia o incluso registrar un aumento en las temperaturas.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para el inicio de la canícula 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) han identificado los estados donde este fenómeno suele presentarse con mayor frecuencia.

Estados donde SÍ suele presentarse la canícula en verano

Es importante recordar que la canícula no significa 40 días consecutivos de calor extremo. En realidad, se trata de un periodo que se caracteriza por la disminución de lluvias, acompañado de la sensación de calor en algunas regiones del país.

Aquí es donde radica la diferencia con las olas de calor, que marcan un periodo prolongado de temperaturas anormalmente altas que se mantienen durante varios días.

De acuerdo con Conagua y el Cenapred, la canícula tiene mayor presencia en el noreste, oriente, sur y sureste de México. Entre los estados donde históricamente sí suele presentarse se encuentran:



Veracruz

Tamaulipas

Nuevo León

Oaxaca

Tabasco

Michoacán

Ya viene la canícula 🌞🔥

¿Realmente hace más calor? 🤔#TuUniversum pic.twitter.com/Z1lTKceFla — Universum Museo (@UniversumMuseo) July 5, 2026

Es importante señalar que esta lista no significa que el fenómeno ya haya comenzado en estas entidades durante 2026, sino que son los estados donde normalmente se registra una disminución de las lluvias.

Estados donde la canícula no tiene gran impacto

Por otra parte, existen estados donde este evento generalmente no se presenta de forma significativa o sus efectos son mucho más moderados.

Entre ellos destacan:



Ciudad de México

Zacatecas

Aguascalientes

Coahuila

Querétaro

Estado de México

Sin embargo, esto no quiere decir que las entidades no registrarán altas temperaturas durante el verano, ya que pueden presentarse olas de calor u otros fenómenos meteorológicos.

Tamaulipas y Nuevo León se preparan para la Canícula 2026

Tamaulipas es uno de los estados que ya comenzó a prepararse debido a que históricamente sí suele registrar este fenómeno.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que la sensación térmica podría alcanzar entre 48 y 50 grados centígrados.

En Nuevo León, los meteorólogos explicaron que durante julio y agosto las temperaturas normalmente oscilan entre 38 y 40 grados, aunque este año podrían acercarse o incluso superar algunos registros históricos por la llegada de "El Niño".

Yucatán prevé que no llegue la canícula durante el verano 2026

Mientras algunas entidades mantienen vigilancia por la posible llegada del evento climático, Yucatán anticipa un escenario diferente.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) informó que, con base en los modelos meteorológicos disponibles, no existen indicios de una canícula significativa para el verano de 2026.

