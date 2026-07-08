Atrapados en aumento del caudal por lluvias: Rescatan a 3 personas en la gruta de Chichicazapa, Puebla; hay un muerto

Las autoridades de Puebla informaron que lograron rescatar a tres integrantes de una familia que quedaron atrapados en la gruta de Chichicazapa, en Cuetzalan. Además, reportaron el fallecimiento de una persona.

¿Qué sucedió en las grutas de Cuetzalan?

Al menos siete personas quedaron atrapadas debido al incremento del caudal en el río subterráneo de la zona, debido a las intensas lluvias que cayeron desde el día martes 7 de julio de 2026 en el municipio de Cuetzalan del Progreso.

La Coordinación General de Protección Civil y Riesgo de Desastres informó que rescató a tres personas y otras cuatro: dos mujeres y dos hombres, permanecen al interior de la gruta, por lo que continúan las labores de búsqueda y extracción.

🆘 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, refuerza las labores en la Gruta de Chichicazapa, Cuetzalan, donde 7 personas quedaron atrapadas.



⚠️ 4 personas continúan al interior; la búsqueda sigue.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/2yAZdVL4fX — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 8, 2026

En la zona, el gobierno estatal instaló un Sistema de Comando de Incidentes que permite articular los esfuerzos de las corporaciones participantes.

Más tarde, Bernabé López Santos, coordinador estatal de Protección Civil, informó del hallazgo de una persona fallecida en la gruta de Chihicazapa.

Labores de rescate y situación de los afectados en las grutas de Cuetzalan

Personal especializado en buceo y rapel está en el lugar con el fin de realizar maniobras técnicas en condiciones adversas. Además, las autoridades dan acompañamiento a los familiares de las personas que siguen en el interior de la gruta, para que estén informadas sobre el desarrollo del rescate, destacó en un comunicado el gobierno de Puebla.

Mantenemos acciones coordinadas para el rescate de las personas atrapadas en la gruta de Cuetzalan.



Lamentablemente, al momento se reporta una persona más fallecida.



En el @Gob_Puebla seguiremos con el compromiso de que, en emergencias, nadie se quede solo.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/HPKGwOexNq — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 8, 2026

Los especialistas evalúan el incremento del caudal y monitorean las condiciones meteorológicas. Destacaron que, en caso de ser necesario, arribarán espeleólogos, es decir, expertos en cuevas, para avanzar en estas tareas.

